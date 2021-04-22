Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın son durumu ne? Doktoru açıkladı

Son dakika spor haberi: 'de 'ın son durumu ne? Doktoru açıkladı

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'de el bileğinde meydana gelen kırık nedeniyle ameliyat edilen 'ın son durumuyla ilgili doktorundan açıklama geldi. İşte detaylar... ()

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2021 Perşembe 16:17
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın son durumu ne? Doktoru açıkladı

'de bu sezon performansı ile beğeni toplayan 2-1 kazanılan Başakşehir maçı öncesi şanssız bir sakatlık yaşadı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın son durumu ne? Doktoru açıkladı

Genç kalecinin antrenmandaki şut çalışması sırasında el bileğindeki skafoid kemiği kırıldı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın son durumu ne? Doktoru açıkladı

23 yaşındaki eldiven kırılan skafoid kemiğininden ameliyat edilirken tedavi süreci de başladı. Ajansspor'un aktardığına göre 'ı ameliyat eden Prof. Dr. Ufuk Nalbantoğlu sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın son durumu ne? Doktoru açıkladı

Genç kalecinin kontrole geldiğini belirten Nalbantoğlu şu ifadelere yer verdi:

Spor Kulübü ve Milli Takım'ımızın başarılı sporcusu ameliyat sonrası ilk kontrolüne geldi. Skafoid kemiği el bileğinin hareketini sağlayan önemli kemiklerden biridir. Skafoid kırığı; erken tanı, doğru tedavi edildiğinde hastada herhangi bir olumsuz etken yok ise kaynamasında sorun olmaz. Altay bu durumun bilincinde, tamamen çim sahalara bir an önce dönmek üzere konsantre olmuş durumda, sınırlı kondisyon çalışmaları ile hazırlıklara başladı. Hızlı geri dönüş yolunda bizler ve kulüp sağlık ekibi tam destek ile yanındayız.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın son durumu ne? Doktoru açıkladı

'ın tedavisinde her şey yolunda gittiği takdirde Süper Lig'in son haftasında deplasmanda oynanacak Kayserispor maçında 23 yaşındaki file bekçisinin takıma katılması planlanıyor.

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