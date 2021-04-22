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Perotti kararı sezon sonu

Sakatlığı nedeniyle ara transfer döneminde kontratı feshedilmek istenen ancak kabul etmeyen , antrenmanlarına tek başına devam ediyor. Ligi erken kapatan Arjantinli oyuncu ile ilgili son karar sezon sonunda verilecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2021 Perşembe 06:50
Perotti kararı sezon sonu
Sakatlığı nedeniyle ara transfer döneminde kontratı feshedilmek istenen ancak kabul etmeyen , antrenmanlarına tek başına devam ediyor. Ligi erken kapatan Arjantinli oyuncu ile ilgili son karar sezon sonunda verilecek. , kendisinin transfer ettirdiği Perotti'nin sakatlık raporuna göre tavrını belirleyecek.
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