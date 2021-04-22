Perotti kararı sezon sonu

Sakatlığı nedeniyle ara transfer döneminde kontratı feshedilmek istenen ancak kabul etmeyen Diego Perotti, antrenmanlarına tek başına devam ediyor. Ligi erken kapatan Arjantinli oyuncu ile ilgili son karar sezon sonunda verilecek.
Sakatlığı nedeniyle ara transfer döneminde kontratı feshedilmek istenen ancak kabul etmeyen Diego Perotti, antrenmanlarına tek başına devam ediyor. Ligi erken kapatan Arjantinli oyuncu ile ilgili son karar sezon sonunda verilecek. Emre Belözoğlu, kendisinin transfer ettirdiği Perotti'nin sakatlık raporuna göre tavrını belirleyecek.