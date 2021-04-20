Haberler Fenerbahçe Şampiyon olacağız

Şampiyon olacağız

'ın sakatlanmasıyla kalede bayrağı devralan ilk maçında performansıyla endişeleri boşa çıkardı. Bir penaltı ve 4 net kurtarışla göz dolduran tecrübeli file bekçisi, kalan haftalar için de güven verirken, "Rakiplerimiz de puan kaybedecek. Arkadan geleceğiz ve ipi göğüsleyeceğiz. Şampiyon olacağız" diye konuştu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2021 Salı 06:50
Şampiyon olacağız
'ın sakatlanmasıyla kalede bayrağı devralan ilk maçında performansıyla endişeleri boşa çıkardı. Bir penaltı ve 4 net kurtarışla göz dolduran tecrübeli file bekçisi, kalan haftalar için de güven verirken, "Rakiplerimiz de puan kaybedecek. Arkadan geleceğiz ve ipi göğüsleyeceğiz. Şampiyon olacağız" diye konuştu.
SON DAKİKA