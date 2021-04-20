Altay Bayındır'ın sakatlanmasıyla kalede bayrağı devralan Harun Tekin ilk maçında performansıyla endişeleri boşa çıkardı. Bir penaltı ve 4 net kurtarışla göz dolduran tecrübeli file bekçisi, kalan haftalar için de güven verirken, "Rakiplerimiz de puan kaybedecek. Arkadan geleceğiz ve ipi göğüsleyeceğiz. Şampiyon olacağız" diye konuştu.
Altay Bayındır'ın sakatlanmasıyla kalede bayrağı devralan Harun Tekin ilk maçında performansıyla endişeleri boşa çıkardı. Bir penaltı ve 4 net kurtarışla göz dolduran tecrübeli file bekçisi, kalan haftalar için de güven verirken, "Rakiplerimiz de puan kaybedecek. Arkadan geleceğiz ve ipi göğüsleyeceğiz. Şampiyon olacağız" diye konuştu.