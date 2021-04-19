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Tolga bu kez rakip

Sezonun ilk yarısında forması giyen Tolga Ciğerci, ilk kez eski takımına rakip oldu. Başakşehir formasıyla maça 11’de başlayan 29 yaşındaki orta saha, takımının öne çıkan isimlerindendi. Yüzde 93 pas isabetiyle oynayan Tolga, 7 ikili mücadele kazandığı maçta 2 de şut çekti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2021 Pazartesi 06:50
Tolga bu kez rakip
Sezonun ilk yarısında forması giyen Tolga Ciğerci, ilk kez eski takımına rakip oldu. Başakşehir formasıyla maça 11'de başlayan 29 yaşındaki orta saha, takımının öne çıkan isimlerindendi. Yüzde 93 pas isabetiyle oynayan Tolga, 7 ikili mücadele kazandığı maçta 2 de şut çekti.
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