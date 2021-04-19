Gustavo yedek Mesut tribünde

Sarı-lacivertliler, zorunlu değişikliklerin dışında kazanan kadroyu bozmazken, gözler iki yıldız isimdeydi. Sakatlıktan çıkan ve hafta içinde takımla çalışmalarda yer alan Mesut Özil, riske edilmedi, kadroya alınmadı. Gustavo ise geçtiğimiz hafta olduğu gibi yine yedek soyundu. Sambacı, 61. dakikada Mert’in yerine oyuna girdi.
Sarı-lacivertliler, zorunlu değişikliklerin dışında kazanan kadroyu bozmazken, gözler iki yıldız isimdeydi. Sakatlıktan çıkan ve hafta içinde takımla çalışmalarda yer alan Mesut Özil, riske edilmedi, kadroya alınmadı. Gustavo ise geçtiğimiz hafta olduğu gibi yine yedek soyundu. Sambacı, 61. dakikada Mert'in yerine oyuna girdi.