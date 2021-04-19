Haberler Fenerbahçe Gustavo yedek Mesut tribünde

Gustavo yedek Mesut tribünde

Sarı-lacivertliler, zorunlu değişikliklerin dışında kazanan kadroyu bozmazken, gözler iki yıldız isimdeydi. Sakatlıktan çıkan ve hafta içinde takımla çalışmalarda yer alan , riske edilmedi, kadroya alınmadı. Gustavo ise geçtiğimiz hafta olduğu gibi yine yedek soyundu. Sambacı, 61. dakikada Mert’in yerine oyuna girdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2021 Pazartesi 06:50
Gustavo yedek Mesut tribünde
Sarı-lacivertliler, zorunlu değişikliklerin dışında kazanan kadroyu bozmazken, gözler iki yıldız isimdeydi. Sakatlıktan çıkan ve hafta içinde takımla çalışmalarda yer alan , riske edilmedi, kadroya alınmadı. Gustavo ise geçtiğimiz hafta olduğu gibi yine yedek soyundu. Sambacı, 61. dakikada Mert'in yerine oyuna girdi.
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