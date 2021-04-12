Son dakika spor haberi: Emre Belözoğlu oyunculardan Gaziantep FK maçında bunu yapmalarını istedi!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını dün yaptığı taktik çalışma ile tamamladı ve tesislerde kampa girdi.

Takvim'de yer alan habere göre teknik patron Emre Belözoğlu idman öncesi yaptığı toplantıda oyuncularından maça presle başlamalarını istedi. Emre Belözoğlu, "Rakibi hataya zorlayıp erken gol bulalım. Kontrol maç boyunca bizde olmalı" dedi.

Son 3 lig maçında yalnızca bir kez kanabilen Fenerbahçe, son olarak Yeni Malatyaspor'la 1-1 berabere kalmıştı. Sarı-lacivertli takım, lider Beşiktaş'ın 7 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor. Fenerbahçe, ligde henüz bay geçmedi.