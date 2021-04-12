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Son dakika spor haberi: oyunculardan maçında bunu yapmalarını istedi!

Son dakika haberleri... 'in 34. haftasında ile kritik bir mücadeleye çıkacak olan Fenerbahçe'de teknik sorumlu , sarı-lacivertli oyuncularla yaptığı toplantıda uygulamaları gereken taktiği söyledi. İşte ayrıntılar... ()

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi 10:01
Son dakika spor haberi: Emre Belözoğlu oyunculardan Gaziantep FK maçında bunu yapmalarını istedi!

, 'in 34. haftasında oynayacağı maçının hazırlıklarını dün yaptığı taktik çalışma ile tamamladı ve tesislerde kampa girdi.

Takvim'de yer alan habere göre teknik patron idman öncesi yaptığı toplantıda oyuncularından maça presle başlamalarını istedi. Emre Belözoğlu, "Rakibi hataya zorlayıp erken gol bulalım. Kontrol maç boyunca bizde olmalı" dedi.

Son 3 lig maçında yalnızca bir kez kanabilen Fenerbahçe, son olarak 'la 1-1 berabere kalmıştı. Sarı-lacivertli takım, lider 'ın 7 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor. Fenerbahçe, ligde henüz bay geçmedi.

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