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Fenerbahçe 3-1 | MAÇ SONUCU

Spor Toto 'in 34. haftasında Fenerbahçe sahasında 'yı konuk etti. Sarı-lacivertliler şampiyonluk yolundaki rakipleri Beşiktaş'ın kazandığı, Galatasaray'ın ise puan kaybettiği haftada hata yapmadı ve sahadan 3 puanla ayrıldı. Karşılaşmada Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri , Enner ve Sinan Gümüş kaydetti. kaydetti. Konuk Gaziantep FK'nın tek golü ise Maxim'den geldi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi 20:56 Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi 20:59
Fenerbahçe 3-1 Gaziantep FK | MAÇ SONUCU

Spor Toto 'in 34. haftasında Fenerbahçe ile , Ülker Stadı'nda kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler, rakibini 3-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 56. dakikada , 71. dakikada Enner ve 90+5. dakikada Sinan Gümüş kaydetti. Gaziantep FK'nın tek golüyse 65. dakikada 'den geldi.

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 66'ya yükselterek 2. sırada yer aldı. Bu sezonki 8. yenilgisini alan Gaziantep FK ise 6. sırada kendine yer buldu.

Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, 18 Nisan Pazar günü saat 19.00'da deplasmanına konuk olacak. Gaziantep FK ise aynı gün saat 16.00'da 'yı ağırlayacak.

FENERBAHÇE-GAZİANTEP FK MAÇINDAN NOTLAR

Süper Lig'in 34'üncü haftasında Fenerbahçe, 'nü konuk etti. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayan mücadelede hakem düdük çaldı. Kalkavan'ın yardımcılıklarını ise ile üstlendi.

Fenerbahçe Futbol A Takım Sorumlusu , geçtiğimiz hafta oynanan Yeni Malatyaspor maçının 11'inde 3 değişiklik yaptı. Sarı-lacivertli ekipte , Bright Samuel-Osayi ve Mbwana Samatta yedekler arasında yer alırken Jose , Mert Hakan Yandaş ile Dimitris Pelkas'ı 11'de görevlendirildi.

Fenerbahçe, Gaziantep FK mücadelesine şu 11'le çıktı: "Altay, Gökhan Gönül, Szalai, Serdar Aziz, Caner Erkin, Sosa, Ozan, İrfan Can, Pelkas, Mert Hakan Yandaş, Valencia."

SARI-LACİVERTLİLERDE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Gaziantep FK karşılaşmasına 3 futbolcusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte tedavisi devam eden Sadık Çiftpınar'ın yanı sıra takımdan ayrı çalışan Diego Perotti ile Mesut Özil ve Nazım Sangare karşılaşmada görev alamadı.

GUSTAVO VE SAMATTA YEDEK SOYUNDU

Fenerbahçe'de Brazilyalı futbolcu Luiz Gustavo, ligde ilk kez yedekler arasında yer aldı. Geçtiğimiz sezon başında sarı-lacivertli ekibe dahil olan ve performansı ile beğeni toplayan Gustavo, cezalı ya da sakat olmadığı maçlarda 11'de görev almıştı. Gustavo, 2 sezonluk Fenerbahçe kariyerinde ilk kez bir mücadeleye yedek başladı.

Sarı-lacivertli ekipte Mbwana Samatta da Gaziantep FK mücadelesine yedek soyundu. Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu'nun göreve gelişmesinin ardından 2 maçta 11'de görevlendirilen Samatta, istenilen performansı sergileyemeyince yedeğe çekildi.

MERT HAKAN 3 MAÇ SONRA 11'DE

Sarı-lacivertli ekipte Mert Hakan Yandaş, ligde 3 maç sonra 11'de görevlendirildi. Beşiktaş, Denizlispor ve Malatyaspor maçlarında yedekler arasında yer alan Mert Hakan Yandaş, Gaziantep FK mücadelesine 11'de başladı.

GAZİANTEP FK'DA TEKNİK DİREKTÖR DAHİL 7 EKSİK

Gaziantep Futbol Kulübü, Fenerbahçe maçına cezası bulunan teknik direktör Ricardo Sa Pinto'nun yanı sıra 6 oyuncusundan maçından yoksun çıktı. Gaziantep FK'da sakatlıkları bulunan Kana-Biyik, Oğuz Ceylan ve Muhammed Demir'in haricinde izolasyon sürecinde bulunan Alin Dorinel Toşca, Ulaş Zengin ile Jefferson, Fenerbahçe maçında görev alamadı.

Gaziantep FK, Fenerbahçe mücadelesine şu 11'le çıktı: "Günay - Junior Morais, Djilobodji, Miranda, Olkowski, Vetrih, Rashid, Mirallas, Maxim, Kenan, Dicko."

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