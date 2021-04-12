Emre Belözoğlu'dan Fenerbahçe Gaziantep maçı yorumu: Büyük takım böyle oynar!

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu, Gaziantep FK karşısında alınan 3-1'lik galibiyet sonrası basına açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler;

Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Her şeyden önce Kadıköy'de kazanmak güzel. Burada kazanmanın keyfini futbolcuyken birçok kez yaşadım.

Oyunun başındaki enerjimiz, Fenerbahçe'nin genlerine çok uygun. Risk almamak en büyük risktir diye düşünüyorum ben. İnandığım değerlerin arkasında devam edeceğim.

İkinci yarının başlangıcı itibariyle golü bulmamız, 1-0'dan sonraki oyun, 2-1'den sonraki oyun hiç istemediğim ve arzu etmediğim bir oyun. 3-1'e kadar olan süreçten memnun değilim. Daha uzun dakikalara oyunu yaymamız lazım. Ben genel anlamda arkadaşlarımın mücadelesinden çok memnunum. Onları bir kez daha tebrik ediyorum.

Her maçın ayrı bir senaryosu var. Bugün topu tutan ve bekleri çıkaran bir oyun oynamaya çalıştık. Maxim ve Mirallas üst seviye oyuncular, bu oyuncuların bekleri takip etmemesinden faydalanmaya çalışacaktık.

Büyük takım böyle oynar, topu vermez. Ama ikinci yarıda bunu yapamadık. Top onların ayağına geçti. Dün şampiyonluktaki en büyük rakibimizin 45 ve 70 arasındaki ilk şutu gol oldu.

Gerçekçi olmak lazım. Henüz 10 gündür 3 resmi maça çıktım. Fenerbahçe'nin zaten her teknik adamı kazanmak için oynar. Ama Emre hocanın oyunundan ziyade, Fenerbahçe'nin kendi genlerinin oyununu arzu ediyorum. Doğruları yaptığımız oyunun süresini daha fazla uzatmaya çalışacağım."