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Fenerbahçe'nin Süper Lig'de konuğu

'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe sahasında kritik bir maça çıkacak. Sarı-lacivertliler Ülker Stadı'nda 12 Nisan Pazartesi saat 19.00'da başlayacak mücadelede ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2021 Pazar 13:06
Fenerbahçe'nin Süper Lig'de konuğu Gaziantep FK

Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında yarın Gaziantep'i konuk edecek.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem yönetecek.

Ligde son olarak deplasmanında 2 puan yitiren Fenerbahçe, rakibini yenerek zirve takibini sürdürmek istiyor.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, Gaziantep mücadelesinde 3 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde tedavi süreci devam eden 'ın yanı sıra takımdan ayrı çalışan ve , forma giyemeyecek.

Bu oyuncuların yanı sıra Nazım Sangare'nin durumuna maç saatinde Futbol A Takım Direktörü karar verecek.

7 OYUNCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de 7 futbolcu, Gaziantep karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde , , , , , ve , yarın sarı kart görmeleri halinde ligin 35. haftasında Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

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