Son dakika spor haberi: İki farklı Fenerbahçe! Geçen hafta... (FB haberi)

MERT HAKAN VE SOSA HAREKETLİLİK GETİRDİ

Yeni Malatyaspor mücadelesine yedek olan başlayan Mert Hakan Yandaş ve Jose Sosa, oyuna girdikten sonra sarı-lacivertlilere hücum yönünde hareketlilik getirdi.

77. dakikada Luiz Gustavo'nun yerine oyuna dahil olan Sosa, 24 isabetli pas, 5'te 4 uzun top isabeti, 2 kazanılan ikili mücadele ve 1 top çalmayla takımı adına etkili olurken, 77. dakikada Ozan Tufan'ın yerine giren Mert Hakan Yandaş ise 15 isabetli pas, 2 ara pası, 2'de 2 uzun top isabeti ile öne çıktı.