Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: İki farklı Fenerbahçe! Geçen hafta... (FB haberi)

Son dakika spor haberi: İki farklı ! Geçen hafta... ( haberi)

Son dakika spor haberi... 'de ile deplasmanda 1-1 berabere kalan , geçtiğimiz hafta oynanan maçındaki istatistiklerin altına düştü. İşte detaylar... ( haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2021 Cuma 11:24
Son dakika spor haberi: İki farklı Fenerbahçe! Geçen hafta... (FB haberi)

Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, takımın başında ilk çıktığı karşılaşmasından 1-0 galip gelirken, deplasmanda ise ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda önemli bir puan kaybı yaşadı.

Son dakika spor haberi: İki farklı Fenerbahçe! Geçen hafta... (FB haberi)

İSTATİSTİKLERDE DÜŞÜŞ YAŞANDI
, geçtiğimiz hafta oynanan müsabakasında kaleye toplam 20 şut gönderirken, mücadelesinde 14 şut atabildi.

Son dakika spor haberi: İki farklı Fenerbahçe! Geçen hafta... (FB haberi)

Sarı-lacivertliler, yeşil-siyahlılara karşı 65 ikili ve 19 hava topu mücadelesi kazanırken, Malatya ekibi karşısında 52 ikili, 17 hava topu mücadelesi kazandı. ayrıca geçen hafta oynanan karşılaşmada 10 pas arası atarken, dün oynanan müsabakada 8 ara pası atabildi.

Son dakika spor haberi: İki farklı Fenerbahçe! Geçen hafta... (FB haberi)

PAS YÜZDESİ YÜKSELDİ
'de alınan beraberliğinin ardından önceki müsabakalara göre pas yüzdesini yükseltti. Sarı-lacivertliler ile oynanan müsabakada 501 pastan 405 isabet ile yüzde 81'lik bir oran yakalarken, Yeni Malatyaspor mücadelesinde 581 pasta 517 isabet sağlayıp yüzde 89'luk bir oran yakaladı.

Son dakika spor haberi: İki farklı Fenerbahçe! Geçen hafta... (FB haberi)

SAMATTA VARLIK GÖSTEREMEDİ
'nin Tanzanyalı forveti Mbwana Samatta, karşılaşmasında bekleneni veremedi.

Son dakika spor haberi: İki farklı Fenerbahçe! Geçen hafta... (FB haberi)

ile oynanan maçta takımına galibiyeti getiren golü atan Samatta, 69 dakika forma giydiği maçında gol atamazken, kaleyi bulmayan 1 şut çekebildi. Girdiği 7 ikili mücadelenin 2'sini kazanan Tanzanyalı golcü, 5 hava topu mücadelesinde ise 2 kez topa sahip oldu.

Son dakika spor haberi: İki farklı Fenerbahçe! Geçen hafta... (FB haberi)

MERT HAKAN VE SOSA HAREKETLİLİK GETİRDİ
mücadelesine yedek olan başlayan Mert Hakan Yandaş ve Jose Sosa, oyuna girdikten sonra sarı-lacivertlilere hücum yönünde hareketlilik getirdi.

Son dakika spor haberi: İki farklı Fenerbahçe! Geçen hafta... (FB haberi)

77. dakikada Luiz Gustavo'nun yerine oyuna dahil olan Sosa, 24 isabetli pas, 5'te 4 uzun top isabeti, 2 kazanılan ikili mücadele ve 1 top çalmayla takımı adına etkili olurken, 77. dakikada Ozan Tufan'ın yerine giren Mert Hakan Yandaş ise 15 isabetli pas, 2 ara pası, 2'de 2 uzun top isabeti ile öne çıktı.

Son dakika spor haberi: İki farklı Fenerbahçe! Geçen hafta... (FB haberi)

Sarı-lacivertliler bu iki futbolcunun oyuna dahil olmasının ardından hücum setlerinde daha etkili bir oyun gösterdi.

Son dakika spor haberi: İki farklı Fenerbahçe! Geçen hafta... (FB haberi)

PELKAS İKİNCİ YARI ŞANS BULDU
'nin Yunan futbolcusu Dimitrios Pelkas, maçına kadar 6 müsabakada 11'de görev yaparken, sarı-siyahlılara karşı oyuna maçın ikinci yarısında şans buldu. Yunan futbolcu 18 pas isabeti, 1 uzun top isabeti ve 1 isabetli şutla oynarken, 9 kez top kaybı yaptı.

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