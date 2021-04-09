Son dakika spor haberi: İki farklı Fenerbahçe! Geçen hafta... (FB haberi)

Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, takımın başında ilk çıktığı Denizlispor karşılaşmasından 1-0 galip gelirken, deplasmanda ise Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda önemli bir puan kaybı yaşadı.
İSTATİSTİKLERDE DÜŞÜŞ YAŞANDI
Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta oynanan Denizlispor müsabakasında kaleye toplam 20 şut gönderirken, Yeni Malatyaspor mücadelesinde 14 şut atabildi.
Sarı-lacivertliler, yeşil-siyahlılara karşı 65 ikili ve 19 hava topu mücadelesi kazanırken, Malatya ekibi karşısında 52 ikili, 17 hava topu mücadelesi kazandı. Fenerbahçe ayrıca geçen hafta oynanan karşılaşmada 10 pas arası atarken, dün oynanan müsabakada 8 ara pası atabildi.