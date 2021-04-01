Son dakika spor haberi: Erdinç Sözer'den işbaşı! Fenerbahçe'de Alman ekolüne dönüş

Fenerbahçe'de Erdinç Sözer'in Emre Belözoğlu'nun ekibine dahil edilmesi teknik direktör arayışında da ibreyi Joachim Löw'e çevirdi. Bundesliga kariyerli Sözer, 2005 yılından bu yana Almanya'da çalışıyor.
Löw'e yeni sezon için teklif götüren yönetimin, kabul etmesi halinde Sözer'i de yardımcısı olarak düşündüğü belirtiliyor. Avrupa Şampiyonası'nın ardından kararını vereceğini açıklayan Löw teklifi kabul ederse plan hayata geçirilecek.
4-3-3 OYNATIYOR
Erdinç Sözer'in Bundesliga'da uzun yıllar Bruno Labbadia'nın yardımcılığını yapması, 55 yaşındaki teknik adamı da Fenerbahçe'de adaylar arasına soktu. Son olarak Hertha Berlin'de Sözer ile birlikte çalışan Labbadia, ocak ayında görevinden ayrıldı.