Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Erdinç Sözer'den işbaşı! Fenerbahçe'de Alman ekolüne dönüş

Son dakika spor haberi: 'den işbaşı! 'de ekolüne dönüş

Son dakika spor haberi... ayrılığının ardından teknik sorumlu olarak takımı devralan yardımcısını belirledi. Sarı-lacivertlilerde 2005 yılından bu yana 'da göre alan 'in ekibe dahil olmasının ardından ekolüne dönüş harekatı başladı. İşte detaylar... ( haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 22:31 Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2021 Perşembe 06:50
Son dakika spor haberi: Erdinç Sözer'den işbaşı! Fenerbahçe'de Alman ekolüne dönüş

'de 'in 'nun ekibine dahil edilmesi teknik direktör arayışında da ibreyi Joachim Löw'e çevirdi. Bundesliga kariyerli Sözer, 2005 yılından bu yana 'da çalışıyor.

Son dakika spor haberi: Erdinç Sözer'den işbaşı! Fenerbahçe'de Alman ekolüne dönüş

Löw'e yeni sezon için teklif götüren yönetimin, kabul etmesi halinde Sözer'i de yardımcısı olarak düşündüğü belirtiliyor. Avrupa Şampiyonası'nın ardından kararını vereceğini açıklayan Löw teklifi kabul ederse plan hayata geçirilecek.

Son dakika spor haberi: Erdinç Sözer'den işbaşı! Fenerbahçe'de Alman ekolüne dönüş

4-3-3 OYNATIYOR
'in Bundesliga'da uzun yıllar Bruno Labbadia'nın yardımcılığını yapması, 55 yaşındaki teknik adamı da 'de adaylar arasına soktu. Son olarak Hertha Berlin'de Sözer ile birlikte çalışan Labbadia, ocak ayında görevinden ayrıldı.

Son dakika spor haberi: Erdinç Sözer'den işbaşı! Fenerbahçe'de Alman ekolüne dönüş

Eski bir futbolcu olan Labbadia; Wolfsburg, Hamburg, Stuttgart, Leverkusen, Darmstadt ve Greuther Fürth gibi takımları çalıştırdı. Şu an boşta olan Labbadia, 4-3-3 sistemi ile tanınıyor.

Son dakika spor haberi: Erdinç Sözer'den işbaşı! Fenerbahçe'de Alman ekolüne dönüş

REAL DE PEŞİNDE
Löw'ü Real Madrid de listesine aldı. AS gazetesi, başkan Florentino Perez'in Zidane'ın sezon sonunda sıfır çekmesi halinde takımın başına Löw ile Raul ikilisini getirmeyi planladığını yazdı.

Son dakika spor haberi: Erdinç Sözer'den işbaşı! Fenerbahçe'de Alman ekolüne dönüş

ŞAMPİYONLUK GELİRSE DEVAM
-Erdinç Sözeri ikilisinin başarılı olmaları ve takımı şampiyonluğa taşımaları halinde ise planlar kökten değişecek. Yeni hoca arayışından vazgeçilip gelecek sezon da bu ikili ile yola devam edilecek.

Son dakika spor haberi: Erdinç Sözer'den işbaşı! Fenerbahçe'de Alman ekolüne dönüş

SÖZER'DEN İŞBAŞI
'de teknik sorumlu 'nun yardımcılığına getirildi. 52 yaşındaki çalıştırıcı dün ilk idmanına çıktı.

Son dakika spor haberi: Erdinç Sözer'den işbaşı! Fenerbahçe'de Alman ekolüne dönüş

Pro-lisans sahibi olan Sözer, daha önce 'da Hamburg, Stuttgart, Bayer Leverkusen, Wolfsburg ve Greuther Fürth gibi takımlarda yardımcı antrenörlük yaptı. Yönetim, Sözer konusundaki anlayışları için Hertha Berlin Kulübü ve teknik direktör Labbadia'ya teşekkür etti.

Son dakika spor haberi: Erdinç Sözer'den işbaşı! Fenerbahçe'de Alman ekolüne dönüş

HER ŞEYİMİ VERECEĞİM
'i idmandan önce futbolculara tanıtan , "Tecrübeli ve bize çok faydasının olacağına inanıyorum" derken, Sözeri, "Bu imkanı bulduğum için teşekkürler.

Son dakika spor haberi: Erdinç Sözer'den işbaşı! Fenerbahçe'de Alman ekolüne dönüş

Emre'ye yardımcı olmak, kalan haftalarda da 'ye her şeyimi vermek istiyorum. Çok zamanımız yok. Ligin kalan sürecinde elimizden geleni yapmalıyız. İnşallah beraber başarılı olacağız" ifadelerini kullandı.

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