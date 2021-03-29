Haberler Fenerbahçe Mesut Özil Rüya 11’de

Rüya 11’de

'in yıldızlarından , birlikte oynadığı oyunculardan kendi 'Rüya 11'ini oluşturdu. Fildişi asıllı futbolcu, listede 'e de yer verdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 22:43 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 06:50
Mesut Özil Rüya 11’de

İşte Gnabry'nin Rüya 11'i: "Neuer - Bellerin, Niklas Sule, Koscielny, Davies - Kimmich, Cazorla - Coman, , Leroy Sane-Lewandowski". Bu arada ayak bileği büyük ölçüde iyileşen Mesut'un bu hafta içinde saha çalışmalarına başlaması bekleniyor.

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