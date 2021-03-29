İşte Gnabry'nin Rüya 11'i: "Neuer - Bellerin, Niklas Sule, Koscielny, Davies - Kimmich, Cazorla - Coman, Mesut Özil, Leroy Sane-Lewandowski". Bu arada ayak bileği büyük ölçüde iyileşen Mesut'un bu hafta içinde saha çalışmalarına başlaması bekleniyor.
Mesut Özil Rüya 11’de
Bayern Münih'in yıldızlarından Serge Gnabry, birlikte oynadığı oyunculardan kendi 'Rüya 11'ini oluşturdu. Fildişi asıllı futbolcu, listede Mesut Özil'e de yer verdi.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 22:43 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 06:50