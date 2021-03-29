Mesut Özil Rüya 11’de

İşte Gnabry'nin Rüya 11'i: "Neuer - Bellerin, Niklas Sule, Koscielny, Davies - Kimmich, Cazorla - Coman, Mesut Özil, Leroy Sane-Lewandowski". Bu arada ayak bileği büyük ölçüde iyileşen Mesut'un bu hafta içinde saha çalışmalarına başlaması bekleniyor.