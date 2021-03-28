Gallardo’ya garanti!

İspanyol medyası, Fenerbahçe'nin Gallardo'ya 1. sınıf kadro oluşturulacağına dair garanti verdiğini ileri sürdü. Haberde; yönetimin Mesut Özil, Perotti, Gustavo ve Sosa gibi isimlerin yer aldığı kadroya yeni yıldızların transfer edileceği konusunda Arjantinliye söz verdiği belirtildi. 2014'ten bu yana River Plate'i çalıştıran 45 yaşındaki hocanın sarı-lacivertlilerin teklifine hayır demeyeceği de kaydedildi. River Plate ile aralık ayında sözleşmesi sona erecek Gallardo'nun Avrupa'ya gelmek istediğine vurgu yapıldı.