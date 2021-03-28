Haberler Fenerbahçe Gallardo’ya garanti!

Gallardo’ya garanti!

Gelecek sezon için hoca arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Avrupa basınının da gündeminde... 'de spor yorumcuları, iddialı sözlerle Marcelo Gallardo'nun sarı-lacivertlilerin başına geçeceğini ifade ederken, bu kez 'dan çarpıcı bir haber geldi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 00:15 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 06:50
Gallardo’ya garanti!
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İspanyol medyası, Fenerbahçe'nin Gallardo'ya 1. sınıf kadro oluşturulacağına dair garanti verdiğini ileri sürdü. Haberde; yönetimin Mesut Özil, Perotti, Gustavo ve Sosa gibi isimlerin yer aldığı kadroya yeni yıldızların transfer edileceği konusunda Arjantinliye söz verdiği belirtildi. 2014'ten bu yana 'i çalıştıran 45 yaşındaki hocanın sarı-lacivertlilerin teklifine hayır demeyeceği de kaydedildi. River Plate ile aralık ayında sözleşmesi sona erecek Gallardo'nun Avrupa'ya gelmek istediğine vurgu yapıldı.

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