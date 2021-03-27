Fenerbahçe'ye İtalya'dan kötü haber geldi! Maurizio Sarri'ye 3 kulüp...

Fenerbahçe, son olarak teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayırmış ve Sportif Direktör Emre Belözoğlu ile sezon sonuna dek yola devam edileceğini açıklamıştı.

Bununla beraber sarı lacivertlilerin listesinde Löw, Gallardo ve Sarri'nin olduğu aktarılmıştı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Sarri ile prensip anlaşmasına vardığı iddiaları gündeme gelse de, İtalyan basınında yer alan o haber, tecrübeli hocanın Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmadığı yönünde oldu.

SARRI'NIN DÜŞÜNCESİNDE TÜRKİYE YOK

Haberde, şu anda boşta olan Maurizio Sarri'nin yakın gelecekte Türkiye'ye geçiş yapmak istemediği ve İtalya'da kariyerine devam etmek istediği aktarıldı.

3 TALİBİ VAR

Öte yandan Sarri'ye Serie A kulüpleri Roma, Fiorentina ve eski takımını Napoli'nin sezon sonunda talip olacağı kaydedildi.