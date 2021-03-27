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'ye İtalya'dan kötü haber geldi! 'ye 3 kulüp...

'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin teknik direktör adayları arasında yer aldığı hatta Başkan Ali Koç'un prensipte anlaştığı iddia edilen ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Buna göre Sarri'ye, 3 İtalyan kulübü talip oldu. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 12:16 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 12:18
Fenerbahçe'ye İtalya'dan kötü haber geldi! Maurizio Sarri'ye 3 kulüp...

, son olarak teknik direktör ile yollarını ayırmış ve Sportif Direktör ile sezon sonuna dek yola devam edileceğini açıklamıştı.

Bununla beraber sarı lacivertlilerin listesinde Löw, Gallardo ve Sarri'nin olduğu aktarılmıştı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Sarri ile prensip anlaşmasına vardığı iddiaları gündeme gelse de, İtalyan basınında yer alan o haber, tecrübeli hocanın Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmadığı yönünde oldu.

SARRI'NIN DÜŞÜNCESİNDE TÜRKİYE YOK
Haberde, şu anda boşta olan 'nin yakın gelecekte Türkiye'ye geçiş yapmak istemediği ve İtalya'da kariyerine devam etmek istediği aktarıldı.

3 TALİBİ VAR
Öte yandan Sarri'ye Serie A kulüpleri , ve eski takımını 'nin sezon sonunda talip olacağı kaydedildi.

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