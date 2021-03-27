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Son dakika haberleri | 'de UEFA krizi! Son 4 gün...

ekiplerinden , flaş bir değişikliğe gitti. Sarı-lacivertliler teknik direktör 'un yerine bu göreve sportif direktör 'nu getirdi. Kanarya'da bu değişimin UEFA ve nezdinde bazı sıkıntıları da olacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 11:44
Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de UEFA krizi! Son 4 gün...

'de 'un ayrılmasıyla beraber yeni bir dönem başlıyor. Sarı-lacivertlilerde ligde kalan 10 haftada takımın başında olacak.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de UEFA krizi! Son 4 gün...

Teknik Direktör 'un ayrılığa giden yoldaki en temel sıkıntılarından biri takımı ve oyuncuları kaybetmesi oldu. Bulut ile oyuncular arasındaki uçurum giderek büyüdü. Başkan maçı öncesi müdahale edip 'i kadro dışı bıraktı ve bazı oyunculara para cezası verdi. Ancak buna rağmen Erol Bulut otoriteyi sağlayamadı.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de UEFA krizi! Son 4 gün...

Oyuncuların tamamı 'na büyük saygı duyuyor. Eski teknik direktör ile ilgili yaşadakıları saha içi ve sıkıntıları çözmelerini isti- yordu. Cümlesi Eski teknik direktör Erol Bulut ile ilgili yaşadakıları saha içi sıkıntıları çözmelerini istiyorlardı. Bu nedenle de Emre Belözoğlu ligde kalan 10 haftada takımın başında yer alacak. Milli ara sayesinde de takım ve Emre Belözoğlu biraz olsun zaman kazanacak.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de UEFA krizi! Son 4 gün...

BELÖZOĞLU'NUN LİSANSI YETMİYOR
Ancak A ve B lisansları olan Belözoğlu'nun yanında Pro Lisanslı bir teknik adamın olması gerekiyor. Geçen sezon bu konu nedeniyle ligi ile tamamlayan , bir kez daha benzer bir süreci yaşayacak.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de UEFA krizi! Son 4 gün...

KARAPINAR GELMİŞTİ
'ın ayrılmasıyla beraber ligde 2 maçı , ve üçlüsüyle geçen sarı-lacivertliler, pandemi sonrası 'ı Pro Lisansı için getirmiş, sezonu bitirmişti. Şimdi ise biraz daha farklı bir süreç yaşanıyor.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de UEFA krizi! Son 4 gün...

PRO LİSANSLI BİR İSİM YAZILACAK
Sportif direktör , 'la vedalaşılması sonrası artık takımın teknik sorumlusu oldu. Ancak tek eksik Pro Lisans olduğu için kağıt üstünde teknik direktör olarak gözükecek başka bir isme ihtiyaç duyuldu.Ligde milli takım arası sonrası evinde 'u konuk edecek 'de takımın patronu Emre Belözoğlu olacak ancak kayıtlarında teknik direktör konumunda Pro Lisanslı bir isim yazılacak.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de UEFA krizi! Son 4 gün...

'de bu sezon benzer yöntemi 'da , 'da Şenol Can, Hatayspor'da Ömer Erdoğan ve Konyaspor'da İlhan Palut yapıyor.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de UEFA krizi! Son 4 gün...

UEFA'YA DA SUNMAK ZORUNDA
Aynı zamanda 31 Mart 2021 tarihine kadar UEFA Kulüp Lisansı almak zorunda olan 'nin UEFA'ya Pro Lisanslı bir teknik direktör sunma mecburiyeti de bulunuyor. Kısacası 31 Mart Çarşamba gününe kadar Pro Lisanslı bir isimle anlaşılması gerekiyor.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de UEFA krizi! Son 4 gün...

Türkiye Futbol Federasyonu kurallarına göre 'de 15 gün içerisinde Pro Lisanslı bir teknik direktörün kayıtlara yazılması gerekiyor. 'un sözleşmesinin resmen feshedilip, 'ye iletilmesiyle beraber 15 gün içinde yeni bir Pro Lisanslı hocanın isminin bildirilmesi şart koşuluyor. Bu 15 gün içinde ise Pro Lisanslı olmayan isimlerin basın toplantılarına ve röportajlara çıkmalarına izin veriliyor. Ancak süre dolduktan sonra mutlaka bir Pro Lisanslı hoca isteniyor. Milliyet'in haberine göre geçen sezon Fenerbahçe benzer yöntemi ile yaşamış, sadece 2 lig maçında görev alabilmişti.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de UEFA krizi! Son 4 gün...

İşte 'deki açıklama: "MADDE 7 TEKNİK ADAMLARIN GÖREVLERİ ve ZORUNLU KADROLAR(1) Profesyonel ve amatör takımları bulunan tüm kulüpler, EK-2'de bulunan tablolarda belirtilen sayılarda ve lisanslara sahip teknik adamları, futbol sezonu başından itibaren kadrolarında bulundurmak zorundadırlar.(2) Profesyonel takımları bulunan kulüpler, zorunlu kadrolardan herhangi birinin boşalması halinde, iki hafta içerisinde boşalan kadroyu tamamlamak zorundadırlar. Aksi halde ilgili kulüp hakkında Futbol Disiplin Talimatı Talimatlara Aykırılık maddesi hükümleri uygulanır."

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de UEFA krizi! Son 4 gün...

Sarı-lacivertlilerde geçen sezon , 24. haftadaki 2-2'lik Antalyaspor beraberliği sonrası ayrılmış 25. haftadaki maçına Kadıköy'de , ve üçlüsü ile çıkılmıştı. Bu sezon da Beşiktaş beraberliği sonrası 'la yollarını ayıran 'de ligde gelen ilk maç yine Kadıköy'de Denizlispor ile olacak. Mücadele 5 Nisan Pazartesi tarihinde oynanacak.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de UEFA krizi! Son 4 gün...

ile yolları ayrılan teknik direktör 'un sarı-lacivertli takımdaki kariyeri toplam 232 gün sürdü. Yeni Malatyaspor ve ile başarılı sezonlara imza atan Erol Bulut, sezon başında sarı-lacivertli takımla 2 yıllık sözleşme imzaladı.Bu sezon toplamda 24 transfer yaparak şampiyonluk isteyen Fenerbahçe, Erol Bulut yönetiminde hiç derbi kazanamadı. Kulüp tarihinin ligdeki en kötü iç saha performansı alındı. Deplasmandaki rekor başarıya karşın lig yarışında hem kötü futbol hem de istikrarsız sonuçlar tepki topladı.5 Ağustos 2020 tarihinde göreve getirilen Erol Bulut'un, 25 Mart 2021'de görevine son verildi.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de UEFA krizi! Son 4 gün...

'de teknik sorumlu , yardımcıları ve Selçuk Şahin'le beraber ilk antrenmana çıktı. Belözoğlu, takıma da bir konuşma yaparak, "İçinizden biriyim, sahada beraber oynadığım arkadaşlarım var, kader birlikteliği yaptığım çok değerli arkadaşlarım var. Sonunun güzel olacağına yürekten inanıyorum, burada bulunan herkesin bize inandığına da eminim" dedi.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de UEFA krizi! Son 4 gün...

, "'nin başarısı için, keyif alacak şekilde, eğlenecek şekilde, birbirine inanan, güvenen bir takım... 30 hafta buraya kadar getirdik, Erol hoca ve ekibinin de büyük katkıları var. Ortada bir başarı ve başarısızlık varsa bir kişiye ya da bir ekibe mal edilemez. Birlikte sahipleneceğiz, başarıyı da başarısızlığı da. Allah utandırmasın, hayırlı olsun. Son 10 maçtaki her puanın her zerresine talip olacağız" diye konuştu.

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