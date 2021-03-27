Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de UEFA krizi! Son 4 gün...

Fenerbahçe 'de teknik sorumlu Emre Belözoğlu , yardımcıları Volkan Demirel ve Selçuk Şahin'le beraber ilk antrenmana çıktı. Belözoğlu, takıma da bir konuşma yaparak, "İçinizden biriyim, sahada beraber oynadığım arkadaşlarım var, kader birlikteliği yaptığım çok değerli arkadaşlarım var. Sonunun güzel olacağına yürekten inanıyorum, burada bulunan herkesin bize inandığına da eminim" dedi.

Emre Belözoğlu, "Fenerbahçe'nin başarısı için, keyif alacak şekilde, eğlenecek şekilde, birbirine inanan, güvenen bir takım... 30 hafta buraya kadar getirdik, Erol hoca ve ekibinin de büyük katkıları var. Ortada bir başarı ve başarısızlık varsa bir kişiye ya da bir ekibe mal edilemez. Birlikte sahipleneceğiz, başarıyı da başarısızlığı da. Allah utandırmasın, hayırlı olsun. Son 10 maçtaki her puanın her zerresine talip olacağız" diye konuştu.