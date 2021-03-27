Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de UEFA krizi! Son 4 gün...

Fenerbahçe'de Erol Bulut'un ayrılmasıyla beraber yeni bir dönem başlıyor. Sarı-lacivertlilerde ligde kalan 10 haftada takımın başında Emre Belözoğlu olacak.
Fenerbahçe'de Erol Bulut'un ayrılmasıyla beraber yeni bir dönem başlıyor. Sarı-lacivertlilerde ligde kalan 10 haftada takımın başında Emre Belözoğlu olacak.
Teknik Direktör Erol Bulut'un ayrılığa giden yoldaki en temel sıkıntılarından biri takımı ve oyuncuları kaybetmesi oldu. Bulut ile oyuncular arasındaki uçurum giderek büyüdü. Başkan Ali Koç Trabzonspor maçı öncesi müdahale edip Caner Erkin'i kadro dışı bıraktı ve bazı oyunculara para cezası verdi. Ancak buna rağmen Erol Bulut otoriteyi sağlayamadı.
Oyuncuların tamamı Emre Belözoğlu'na büyük saygı duyuyor. Eski teknik direktör Erol Bulut ile ilgili yaşadakıları saha içi ve sıkıntıları çözmelerini isti- yordu. Cümlesi Eski teknik direktör Erol Bulut ile ilgili yaşadakıları saha içi sıkıntıları çözmelerini istiyorlardı. Bu nedenle de Emre Belözoğlu ligde kalan 10 haftada takımın başında yer alacak. Milli ara sayesinde de takım ve Emre Belözoğlu biraz olsun zaman kazanacak.
BELÖZOĞLU'NUN LİSANSI YETMİYOR
Ancak A ve B lisansları olan Belözoğlu'nun yanında Pro Lisanslı bir teknik adamın olması gerekiyor. Geçen sezon bu konu nedeniyle ligi Tahir Karapınar ile tamamlayan Fenerbahçe, bir kez daha benzer bir süreci yaşayacak.
KARAPINAR GELMİŞTİ
Ersun Yanal'ın ayrılmasıyla beraber ligde 2 maçı Zeki Murat Göle, Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel üçlüsüyle geçen sarı-lacivertliler, pandemi sonrası Tahir Karapınar'ı Pro Lisansı için getirmiş, sezonu bitirmişti. Şimdi ise biraz daha farklı bir süreç yaşanıyor.
PRO LİSANSLI BİR İSİM YAZILACAK
Sportif direktör Emre Belözoğlu, Erol Bulut'la vedalaşılması sonrası artık takımın teknik sorumlusu oldu. Ancak tek eksik Pro Lisans olduğu için kağıt üstünde teknik direktör olarak gözükecek başka bir isme ihtiyaç duyuldu.Ligde milli takım arası sonrası evinde Denizlispor'u konuk edecek Fenerbahçe'de takımın patronu Emre Belözoğlu olacak ancak TFF kayıtlarında teknik direktör konumunda Pro Lisanslı bir isim yazılacak.
Süper Lig'de bu sezon benzer yöntemi Alanyaspor'da Çağdaş Atan, Kasımpaşa'da Şenol Can, Hatayspor'da Ömer Erdoğan ve Konyaspor'da İlhan Palut yapıyor.
UEFA'YA DA SUNMAK ZORUNDA
Aynı zamanda 31 Mart 2021 tarihine kadar UEFA Kulüp Lisansı almak zorunda olan Fenerbahçe'nin UEFA'ya Pro Lisanslı bir teknik direktör sunma mecburiyeti de bulunuyor. Kısacası 31 Mart Çarşamba gününe kadar Pro Lisanslı bir isimle anlaşılması gerekiyor.
Türkiye Futbol Federasyonu kurallarına göre Fenerbahçe'de 15 gün içerisinde Pro Lisanslı bir teknik direktörün kayıtlara yazılması gerekiyor. Erol Bulut'un sözleşmesinin resmen feshedilip, TFF'ye iletilmesiyle beraber 15 gün içinde yeni bir Pro Lisanslı hocanın isminin bildirilmesi şart koşuluyor. Bu 15 gün içinde ise Pro Lisanslı olmayan isimlerin basın toplantılarına ve röportajlara çıkmalarına izin veriliyor. Ancak süre dolduktan sonra mutlaka bir Pro Lisanslı hoca isteniyor. Milliyet'in haberine göre geçen sezon Fenerbahçe benzer yöntemi Zeki Murat Göle ile yaşamış, sadece 2 lig maçında görev alabilmişti.
İşte TFF'deki açıklama: "MADDE 7 TEKNİK ADAMLARIN GÖREVLERİ ve ZORUNLU KADROLAR(1) Profesyonel ve amatör takımları bulunan tüm kulüpler, EK-2'de bulunan tablolarda belirtilen sayılarda ve lisanslara sahip teknik adamları, futbol sezonu başından itibaren kadrolarında bulundurmak zorundadırlar.(2) Profesyonel takımları bulunan kulüpler, zorunlu kadrolardan herhangi birinin boşalması halinde, iki hafta içerisinde boşalan kadroyu tamamlamak zorundadırlar. Aksi halde ilgili kulüp hakkında Futbol Disiplin Talimatı Talimatlara Aykırılık maddesi hükümleri uygulanır."
Sarı-lacivertlilerde geçen sezon Ersun Yanal, 24. haftadaki 2-2'lik Antalyaspor beraberliği sonrası ayrılmış 25. haftadaki Denizlispor maçına Kadıköy'de Emre Belözoğlu, Volkan Demirel ve Zeki Murat Göle üçlüsü ile çıkılmıştı. Bu sezon da Beşiktaş beraberliği sonrası Erol Bulut'la yollarını ayıran Fenerbahçe'de ligde gelen ilk maç yine Kadıköy'de Denizlispor ile olacak. Mücadele 5 Nisan Pazartesi tarihinde oynanacak.
Fenerbahçe ile yolları ayrılan teknik direktör Erol Bulut'un sarı-lacivertli takımdaki kariyeri toplam 232 gün sürdü. Yeni Malatyaspor ve Alanyaspor ile başarılı sezonlara imza atan Erol Bulut, sezon başında sarı-lacivertli takımla 2 yıllık sözleşme imzaladı.Bu sezon toplamda 24 transfer yaparak şampiyonluk isteyen Fenerbahçe, Erol Bulut yönetiminde hiç derbi kazanamadı. Kulüp tarihinin ligdeki en kötü iç saha performansı alındı. Deplasmandaki rekor başarıya karşın lig yarışında hem kötü futbol hem de istikrarsız sonuçlar tepki topladı.5 Ağustos 2020 tarihinde göreve getirilen Erol Bulut'un, 25 Mart 2021'de görevine son verildi.
Fenerbahçe'de teknik sorumlu Emre Belözoğlu, yardımcıları Volkan Demirel ve Selçuk Şahin'le beraber ilk antrenmana çıktı. Belözoğlu, takıma da bir konuşma yaparak, "İçinizden biriyim, sahada beraber oynadığım arkadaşlarım var, kader birlikteliği yaptığım çok değerli arkadaşlarım var. Sonunun güzel olacağına yürekten inanıyorum, burada bulunan herkesin bize inandığına da eminim" dedi.
Emre Belözoğlu, "Fenerbahçe'nin başarısı için, keyif alacak şekilde, eğlenecek şekilde, birbirine inanan, güvenen bir takım... 30 hafta buraya kadar getirdik, Erol hoca ve ekibinin de büyük katkıları var. Ortada bir başarı ve başarısızlık varsa bir kişiye ya da bir ekibe mal edilemez. Birlikte sahipleneceğiz, başarıyı da başarısızlığı da. Allah utandırmasın, hayırlı olsun. Son 10 maçtaki her puanın her zerresine talip olacağız" diye konuştu.