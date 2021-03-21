Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Ozan Tufan Beşiktaş'ı yine boş geçmedi!

Süper Lig'in 31. haftasının kritik mücadelesinde Beşiktaş sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Dev derbi 1-1 beraberlikle sona ererken, sarı-lacivertlilerin tek golü bitime çok az bir süre kala Ozan Tufan'dan geldi.

Ozan Tufan, 89. dakikada ceza sahası dışından harika bir gole imza atıp takımına 1 puanı getirirken, Beşiktaş'ı yine boş geçmedi. Tufan, ligdeki son golünü 10. haftada oynanan ve 4-3 Beşiktaş üstünlüğü ile tamamlanan mücadelede 2 gol kaydetmişti.

Bu maçta

da siyah-beyazlıların filelerini havalandırmayı başaran 25 yaşındaki oyuncu bu sezonki gol sayısını da 5'e yükseltti.