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Son dakika spor haberi: 'de 'ı yine boş geçmedi!

Son dakika spor haberi... 'in 31. haftasında ile siyah-beyazlıların ev sahipliğinde karşılaştı. Mücadele 1-1 beraberlikle sona ererken, sarı-lacivertlilerin tek golünü oyuna sonradan dahil olan kaydetti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2021 Pazar 21:23
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Ozan Tufan Beşiktaş'ı yine boş geçmedi!

'in 31. haftasının kritik mücadelesinde sahasında ile karşı karşıya geldi. Dev derbi 1-1 beraberlikle sona ererken, sarı-lacivertlilerin tek golü bitime çok az bir süre kala 'dan geldi.

Ozan , 89. dakikada ceza sahası dışından harika bir gole imza atıp takımına 1 puanı getirirken, Beşiktaş'ı yine boş geçmedi. Tufan, ligdeki son golünü 10. haftada oynanan ve 4-3 Beşiktaş üstünlüğü ile tamamlanan mücadelede 2 gol kaydetmişti.

Bu maçta

da siyah-beyazlıların filelerini havalandırmayı başaran 25 yaşındaki oyuncu bu sezonki gol sayısını da 5'e yükseltti.

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