GaleriFenerbahçeBu anlar kameralara yansımadı! Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde Gökhan Gönül ve Caner Erkin...
Bu anlar kameralara yansımadı! Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde Gökhan Gönül ve Caner Erkin...
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe ile karşılaştı. Mücadele Vida ve Ozan Tufan'ın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi. Maçta, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Sosa ve Josef de Souza eski takımlarına karşı forma giydiler. Maç öncesinde bu futbolcuların eski takım arkadaşlarıyla verdiği görüntüler dikkat çekti. İşte Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde ekranlara yansımayanlar... | Son dakika spor haberleri
21 Mart 2021 Pazar 21:03, Güncelleme 21.03.2021 21:05
Bu anlar kameralara yansımadı! Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde Gökhan Gönül ve Caner Erkin...