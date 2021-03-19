Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Diego Perotti'yi bekliyor!

İlk 15 e girmemiz durumunda ise 2 takımımız Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacak, 1 takımımız da UEFA Avrupa Ligi bileti alabilecek. Şampiyonlar ligine doğrudan katılım için gereken ilk 10 sıra ise artık bizim için hayal gibi...