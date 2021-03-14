Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin yediği golde ofsayt var mı? İşte o pozisyon

Fenerbahçe ile Gençlerbirliği'nin karşı karşıya geldiği maçta ofsayt tartışmaları gündeme oturdu. Karşılaşmanın 63. dakikasında sağ kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında Candeias'ın ceza alanına çevirdiği topa Ayite kafayı vurdu top ağlara gitti.

Golün ardından Fenerbahçe'de oyuncular ofsayt itirazlarında bulunurken, pozisyon VAR odasında hakem Mete Kalkavan tarafından incelendi.

Yaklaşık 3 dakikalık incelemenin ardından golde ofsayt olmadığı tespit edildi ve gol geçerli sayıldı.

İşte tartışmalara neden olan pozisyon...







Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır