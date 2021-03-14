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Son dakika spor haberleri: 'nin yediği golde ofsayt var mı? İşte o pozisyon

'in 30. haftasında sahasında 'ni konuk etti. Başkent ekibi mücadelenin 63. dakikasında Floyd Ayite ile ikinci golü buldu. Peki golde ofsayt var mı? İşte o pozisyon...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2021 Pazar 20:35 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2021 Pazar 20:47
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin yediği golde ofsayt var mı? İşte o pozisyon

ile 'nin karşı karşıya geldiği maçta ofsayt tartışmaları gündeme oturdu. Karşılaşmanın 63. dakikasında sağ kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında Candeias'ın ceza alanına çevirdiği topa Ayite kafayı vurdu top ağlara gitti.

Golün ardından Fenerbahçe'de oyuncular ofsayt itirazlarında bulunurken, pozisyon VAR odasında hakem Mete Kalkavan tarafından incelendi.

Yaklaşık 3 dakikalık incelemenin ardından golde ofsayt olmadığı tespit edildi ve gol geçerli sayıldı.
İşte tartışmalara neden olan pozisyon...


Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır

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