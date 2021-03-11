Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de sistem değişiyor! İşte Erol Bulut'un o kararı

Fenerbahçe'de teknik heyet, İttifak Holding Konyaspor maçındaki oyun anlayışının devam etmesini istiyor. Karşılaşmanın özellikle ilk yarısında rakip yarı sahada yapılan etkili baskı teknik heyeti bir hayli memnun etti. Sarı-lacivertli teknik heyet bu baskıyı önümüzdeki kritik haftalarda hem Kadıköy'de hem de deplasman maçlarında uygulatmayı planlıyor.
Konyaspor'un kendi yarı sahasından çıkmaya çalışırken kaptırdığı toplar sayesinde sarı-lacivertli takım ilk yarıda arka arkaya önemli pozisyonlar bulurken, Attila Szalai ve Osayi Samuel'in golleriyle iki farkı yakalamıştı. Serdar Aziz'in son dakikalarda attığı gol ise 3-0'lık skoru belirlemişti.
Bu sezon özellikle Kadıköy'de rakipler farklı bir oyun anlayışıyla mücadele ediyor. Sarı-lacivetliler deplasmanlarda pasla oyun kurmak isteyen rakiplerine karşı bu baskıdan daha rahat sonuç alıyor. Ancak Kadıköy'de durum biraz daha farklı oluyor. Şükrü Saracoğlu Stadı'nda rakipler daha az topa sahip olmayı tercih ediyor.