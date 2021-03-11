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Son dakika FB haberleri | 'de sistem değişiyor! İşte 'un o kararı

'in 30. haftasında ile karşılaşacak olan , kazanarak zirveden uzaklaşmak istemiyor. Sarı-lacivertlilerde maçında oynanan futbol beğeni toplarken, Gençlerbirliği karşılaşmasında teknik direktör 'un sistem değişikliğine gideceği öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2021 Perşembe 19:53
Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de sistem değişiyor! İşte Erol Bulut'un o kararı

'de teknik heyet, İttifak Holding maçındaki oyun anlayışının devam etmesini istiyor. Karşılaşmanın özellikle ilk yarısında rakip yarı sahada yapılan etkili baskı teknik heyeti bir hayli memnun etti. Sarı-lacivertli teknik heyet bu baskıyı önümüzdeki kritik haftalarda hem 'de hem de deplasman maçlarında uygulatmayı planlıyor.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de sistem değişiyor! İşte Erol Bulut'un o kararı

'un kendi yarı sahasından çıkmaya çalışırken kaptırdığı toplar sayesinde sarı-lacivertli takım ilk yarıda arka arkaya önemli pozisyonlar bulurken, ve Osayi Samuel'in golleriyle iki farkı yakalamıştı. 'in son dakikalarda attığı gol ise 3-0'lık skoru belirlemişti.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de sistem değişiyor! İşte Erol Bulut'un o kararı

Bu sezon özellikle 'de rakipler farklı bir oyun anlayışıyla mücadele ediyor. Sarı-lacivetliler deplasmanlarda pasla oyun kurmak isteyen rakiplerine karşı bu baskıdan daha rahat sonuç alıyor. Ancak Kadıköy'de durum biraz daha farklı oluyor. Şükrü Saracoğlu Stadı'nda rakipler daha az topa sahip olmayı tercih ediyor.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de sistem değişiyor! İşte Erol Bulut'un o kararı

önümüzdeki dönem 'de de rakip yarı sahada baskı yapacak. Top rakibe geçtiği anda şiddetli bir baskı başlayacak. Rakibi paniğe ve hataya sürükleyecek bu baskı sayesinde daha kolay pozisyon bulunması planlanıyor. Teknik Direktör ve ekibi kalan 12 maçta bu oyun anlayışıyla sonuca gitmenin hesaplarını yapıyor.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de sistem değişiyor! İşte Erol Bulut'un o kararı

'de sakatlıkları düzelen ve Luiz 'nun takıma dönmesiyle birlikte orta sahadaki forma rekabeti çok ciddi bir seviyeye ulaştı. Yaklaşık bir ay sonra formasına kavuşan Gustavo takımın en önemli isimleri arasında bulunuyor.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de sistem değişiyor! İşte Erol Bulut'un o kararı

Ara transferde uzun uğraşlar sonunda kadroya katılan da önümüzdeki dönemde orta sahanın en önemli parçalarından biri olacak.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de sistem değişiyor! İşte Erol Bulut'un o kararı

Ancak sarı-lacivertli takımda an itibariyle bu bölgede oynayan ve üstün bir performans sergiliyor. Bu yüzden maçında da Sosa- ikilisinin bir arada olması planlanıyor. 10 numara bölgesinde ise görev yapacak. Orta sahadaki bu rekabet sebebiyle takımın önemli isimlerinden , Antalya ve Konya maçlarında yedek soyunurken, ikinci yarılarda şans bulabilmişti.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de sistem değişiyor! İşte Erol Bulut'un o kararı

Bu arada dün izin yaptı. Sarı-lacivertli takım, mesaisine bugün devam etti. maçında yaşadığı sakatlık yüzünden iki gün dinlenen Pelkas bugün takımla çalıştı. (Milliyet)

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