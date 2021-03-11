Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de sistem değişiyor! İşte Erol Bulut'un o kararı

Ancak sarı-lacivertli takımda an itibariyle bu bölgede oynayan Jose Sosa ve Mert Hakan Yandaş üstün bir performans sergiliyor. Bu yüzden Gençlerbirliği maçında da Sosa-Mert Hakan ikilisinin bir arada olması planlanıyor. 10 numara bölgesinde ise Dimitris Pelkas görev yapacak. Orta sahadaki bu rekabet sebebiyle takımın önemli isimlerinden Ozan Tufan, Antalya ve Konya maçlarında yedek soyunurken, ikinci yarılarda şans bulabilmişti.