Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Caner Erkin bilmecesi! Affedilecek mi?

Son dakika spor haberleri: 'de bilmecesi! Affedilecek mi?

'in 29. haftasında 'u 3-0 yenerek şampiyonluk iddiasını sürdüren 'de, konusu gündemin birinci maddesi haline geldi. maçının ardından disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakılan yıldız ismin affedilip affedilmeyeceği belirsizliğini korurken, yönetimin yakın zamanda tecrübeli sol bekle ilgili son kararını vereceği öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2021 Salı 21:37 Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2021 Çarşamba 11:18
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Caner Erkin bilmecesi! Affedilecek mi?

'de, maçı sonrası disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakılan 'in affedilip affedilmeyeceği belirsizliğini koruyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Caner Erkin bilmecesi! Affedilecek mi?

Son idmanlarda takım çalışmasında yer almayan deneyimli futbolcunun, Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun olumlu raporuna rağmen yönetim tarafından henüz affedilmediği kaydedildi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Caner Erkin bilmecesi! Affedilecek mi?

Yıldız sol bek konusunda henüz net bir karar almayan sarı-lacivertli yönetimin, 21 Mart'ta oynanacak Beşiktaş derbisi öncesinde Caner konusunu netleştireceği öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Caner Erkin bilmecesi! Affedilecek mi?

Öte yandan sarı-lacivertli taraftarlar ise sosyal medyada konusunda ikiye bölünmüş durumda.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Caner Erkin bilmecesi! Affedilecek mi?

Bazı taraftarlar Caner'in takım için önemli bir isim olduğunu belirtip, affedilmesi gerektiğini savunuyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Caner Erkin bilmecesi! Affedilecek mi?

Bir kısım taraftar ise yıldız ismin Erol Bulut'a yaptığı hareketlerin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak takıma dönmesini istemiyor.

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