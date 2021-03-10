Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Caner Erkin bilmecesi! Affedilecek mi?

Fenerbahçe'de, Göztepe maçı sonrası disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakılan Caner Erkin'in affedilip affedilmeyeceği belirsizliğini koruyor.
Son idmanlarda takım çalışmasında yer almayan deneyimli futbolcunun, Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun olumlu raporuna rağmen yönetim tarafından henüz affedilmediği kaydedildi.
Yıldız sol bek konusunda henüz net bir karar almayan sarı-lacivertli yönetimin, 21 Mart'ta oynanacak Beşiktaş derbisi öncesinde Caner konusunu netleştireceği öğrenildi.