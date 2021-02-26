Son dakika Fenerbahçe haberleri | Usta yazardan olay yorum: Mesut Özil Erol Bulut'un...

"Galatasaray derbisine 3 puan önde çıkan Fenerbahçe, pazar akşamı santra noktasına yürürken kendini 6 puan geride bulabilir.
"Galatasaray derbisine 3 puan önde çıkan Fenerbahçe, pazar akşamı santra noktasına yürürken kendini 6 puan geride bulabilir.
Bu büyük ihtimal, Erol Bulut'un takımı için stres kaynağı. Geçen hafta G.Saray'ın Alanya'da puan kaybı yapması ve Fenerbahçe'nin evinde kazanması normal sonuç olurdu, tam tersi oldu. Şimdi Erol Bulut'un omuzlarındaki kazanma baskısı oyun planını da etkileyecek.
Bulut, Trabzonspor'un hızlı kanatları ve eski öğrencisi Bakasetas karşısında geçiş oynar, topu rakibe bırakırdı ama Mesut Özil'li kadro üstündeki "Büyük takım topa sahip olur" baskısını yapanlar, Bulut'un da kimyasını değiştirdi.
Sezonun ilk yarısında bütün derbileri kaybeden Trabzonspor, yeni hocası ve orta sahadaki iki yeni adamı Berat ve Bakasetas ile Gustavo'nun olmadığı F.Bahçe orta sahasını çok zorlar.
İki çok iyi kaleci, bir tık daha iyi Trabzonspor defans göbeği, tartışmasız çok daha iyi iki kanadı olan Trabzonspor hücum hattı, büyük kapışmanın olduğu orta sahada enerjisi daha yüksek bir ev sahibi, çok tartışılan ve 11'lerin en zayıf halkası olarak görülen santrforların randevusu olacak bu karşılaşma.
Trabzonspor'un Beşiktaş deplasmanında kazanırken yükselttikleri oyun kalitesi pazar akşamı da hayat bulursa Erol Bulut'un takımının işi zor.
Beraberlik iki takımın da işine yaramıyor. İlk golü atanın her türlü kendi yarı sahasına yaslanıp rakibinin risk almasını bekleyeceği stratejisi çok bir 90 dakika bizi bekliyor...
GHEZZAL OYNARSA BEŞİKTAŞ, DENİZLİSPOR'U KOLAY ÇÖZER
Lig ve kupa trafiğinde tam da şarjı biterken bay hafta Beşiktaş'a ilaç gibi geldi. Yoğun programda orta sahanın yükünü çeken De Souza ve Atiba yorgun düşmüş, Larin sezon başını aratıyordu. Rıdvan ve Montero sakattı. Sergen Yalçın'ın ekibi son dönemde 5 puan kayıp yapmasına rağmen halen ligin en coşkulu ve dinamik futbolununu oynayan takımı.
Ghezzal bugün forma giyerse Denizlispor'u kolay çözerler. Geçen hafta 6 puanlık maçta Gençlerbirliği'ni deviren Denizli'nin 12 deplasmanda attığı gol sayısı 14... Bay haftada zirvede Fenerbahçe'nin kaybını ekran başında izleyen Beşiktaş, şimdi haftanın açılış gününde kazanıp bir kez daha ezeli rakiplerinin takılmasını bekleyecek.
Sergen Yalçın'ın takımı bu 90 dakikanın ardından önümüzdeki hafta içinde oynayacağı Malatya deplasmanıyla zor bir fikstür serisine adım atacak. Kartal'ın Malatya, Gaziantep, lig ve kupada Başakşehir ile Fenerbahçe derbisinden alacağı sonuçlar, zirvedeki şampiyonluk yüzdelerinin yeniden hesaplanmasını gerektirecek. İstanbul takımlarına son 14 maçta kaybeden Denizlispor sanırım önündeki maçlara bakmalı...
GALATASARAY FABRİKA AYARLARINA DÖNECEK
Galatasaray'ın elendiği kupa maçında Alanyaspor'un taktiğini lig maçında emanet alan Fatih Terim'in stratejisi tuttu. İlk yarıda da maçın fişini çekebilirlerdi ama ikinci devrede topu göremedikleri dakikalarda Alanya'nın pozisyonlarında Muslera kalesinde devleşti diyemeyiz, 'güven verdi' deyip geçelim.
Malatya deplasmanından beri zorlu bir seriden kayıpsız çıkan sarı-kırmızılı takım, geçen sezon 8 maçlık galibiyet serisini yakaladığı dönemde olduğu gibi az gol yiyerek 3 puanları cebine koyuyor. Etebo ve Gedson ile orta sahada kadro derinliğini yakalayan Terim'in takımına karşı topa sahip olma üstünlüğünü ele geçirebilecek iki takım var ligde. Biri Alanya idi, diğeri Beşiktaş.
Bu da demektir ki Galatasaray, Erzurum maçında fabrika ayarlarına dönecek. Evinde sadece bir, deplasmanda ise 5 galibiyet alan Erzurumspor karşısında Türk Telekom Stadı'nın zeminini ev sahibi takım ne kadar oynanabilir hale getirmiş göreceğiz. Yedek kalecisiyle sahaya çıkacak Mesut Bakkal'ın Hatayspor karşısında çok yavaş kalan defansını çözebilecek adamlar, elbette ki Onyekuru ve Mostafa Mohamed…