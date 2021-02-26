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Son dakika haberleri | Usta yazardan olay yorum: Erol Bulut'un...

'in 27. haftasında deplasmanda 'un konuğu olacak. Karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli teknik adam Erol Bulut'un 'i yedeğe çekebileceği konuşuluyor. Bu dev mücadeleyi yorumlayan yazarı , flaş yorumlarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 14:04
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Usta yazardan olay yorum: Mesut Özil Erol Bulut'un...

" derbisine 3 puan önde çıkan , pazar akşamı santra noktasına yürürken kendini 6 puan geride bulabilir.

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Usta yazardan olay yorum: Mesut Özil Erol Bulut'un...

Bu büyük ihtimal, Erol Bulut'un takımı için stres kaynağı. Geçen hafta 'ın 'da puan kaybı yapması ve 'nin evinde kazanması normal sonuç olurdu, tam tersi oldu. Şimdi Erol Bulut'un omuzlarındaki kazanma baskısı oyun planını da etkileyecek.

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Usta yazardan olay yorum: Mesut Özil Erol Bulut'un...

Bulut, 'un hızlı kanatları ve eski öğrencisi karşısında geçiş oynar, topu rakibe bırakırdı ama 'li kadro üstündeki "Büyük takım topa sahip olur" baskısını yapanlar, Bulut'un da kimyasını değiştirdi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Usta yazardan olay yorum: Mesut Özil Erol Bulut'un...

Sezonun ilk yarısında bütün derbileri kaybeden , yeni hocası ve orta sahadaki iki yeni adamı Berat ve ile 'nun olmadığı orta sahasını çok zorlar.

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Usta yazardan olay yorum: Mesut Özil Erol Bulut'un...

İki çok iyi kaleci, bir tık daha iyi defans göbeği, tartışmasız çok daha iyi iki kanadı olan Trabzonspor hücum hattı, büyük kapışmanın olduğu orta sahada enerjisi daha yüksek bir ev sahibi, çok tartışılan ve 11'lerin en zayıf halkası olarak görülen santrforların randevusu olacak bu karşılaşma.

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Usta yazardan olay yorum: Mesut Özil Erol Bulut'un...

'un deplasmanında kazanırken yükselttikleri oyun kalitesi pazar akşamı da hayat bulursa Erol Bulut'un takımının işi zor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Usta yazardan olay yorum: Mesut Özil Erol Bulut'un...

Beraberlik iki takımın da işine yaramıyor. İlk golü atanın her türlü kendi yarı sahasına yaslanıp rakibinin risk almasını bekleyeceği stratejisi çok bir 90 dakika bizi bekliyor...

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Usta yazardan olay yorum: Mesut Özil Erol Bulut'un...

GHEZZAL OYNARSA BEŞİKTAŞ, DENİZLİSPOR'U KOLAY ÇÖZER

Lig ve kupa trafiğinde tam da şarjı biterken bay hafta 'a ilaç gibi geldi. Yoğun programda orta sahanın yükünü çeken ve yorgun düşmüş, sezon başını aratıyordu. ve sakattı. 'ın ekibi son dönemde 5 puan kayıp yapmasına rağmen halen ligin en coşkulu ve dinamik futbolununu oynayan takımı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Usta yazardan olay yorum: Mesut Özil Erol Bulut'un...

Ghezzal bugün forma giyerse Denizlispor'u kolay çözerler. Geçen hafta 6 puanlık maçta Gençlerbirliği'ni deviren Denizli'nin 12 deplasmanda attığı gol sayısı 14... Bay haftada zirvede 'nin kaybını ekran başında izleyen , şimdi haftanın açılış gününde kazanıp bir kez daha ezeli rakiplerinin takılmasını bekleyecek.

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Usta yazardan olay yorum: Mesut Özil Erol Bulut'un...

'ın takımı bu 90 dakikanın ardından önümüzdeki hafta içinde oynayacağı Malatya deplasmanıyla zor bir fikstür serisine adım atacak. Kartal'ın Malatya, Gaziantep, lig ve kupada Başakşehir ile derbisinden alacağı sonuçlar, zirvedeki şampiyonluk yüzdelerinin yeniden hesaplanmasını gerektirecek. İstanbul takımlarına son 14 maçta kaybeden Denizlispor sanırım önündeki maçlara bakmalı...

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Usta yazardan olay yorum: Mesut Özil Erol Bulut'un...

GALATASARAY FABRİKA AYARLARINA DÖNECEK

'ın elendiği kupa maçında Alanyaspor'un taktiğini lig maçında emanet alan Fatih Terim'in stratejisi tuttu. İlk yarıda da maçın fişini çekebilirlerdi ama ikinci devrede topu göremedikleri dakikalarda 'nın pozisyonlarında Muslera kalesinde devleşti diyemeyiz, 'güven verdi' deyip geçelim.

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Usta yazardan olay yorum: Mesut Özil Erol Bulut'un...

Malatya deplasmanından beri zorlu bir seriden kayıpsız çıkan sarı-kırmızılı takım, geçen sezon 8 maçlık galibiyet serisini yakaladığı dönemde olduğu gibi az gol yiyerek 3 puanları cebine koyuyor. Etebo ve Gedson ile orta sahada kadro derinliğini yakalayan Terim'in takımına karşı topa sahip olma üstünlüğünü ele geçirebilecek iki takım var ligde. Biri idi, diğeri .

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Usta yazardan olay yorum: Mesut Özil Erol Bulut'un...

Bu da demektir ki , Erzurum maçında fabrika ayarlarına dönecek. Evinde sadece bir, deplasmanda ise 5 galibiyet alan Erzurumspor karşısında Türk Telekom Stadı'nın zeminini ev sahibi takım ne kadar oynanabilir hale getirmiş göreceğiz. Yedek kalecisiyle sahaya çıkacak Mesut Bakkal'ın Hatayspor karşısında çok yavaş kalan defansını çözebilecek adamlar, elbette ki Onyekuru ve Mostafa Mohamed…

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