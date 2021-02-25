Son dakika FB haberleri | Trabzonspor Fenerbahçe maçı öncesi Gustavo'nun son durumu ne?

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'un konuğu oluyor. Son 3 haftada yalnızca Fatih Karagümrük karşısında sahadan galip ayrılan, Galatasaray ve Göztepe maçlarını ise gol atamadan kaybeden Fenerbahçe'de, teknik direktör Erol Bulut'un geleceği tartışılıyor. Sarı-lacivertli camiada Trabzonspor maçında alınacak sonuca göre genç teknik adam ile yollar ayrılabilir.



GUSTAVO SAHADA OLACAK MI?

Hatayspor ile oynanan 23. hafta maçında sakatlanan Fenerbahçe'nin vazgeçilmezi Luiz Gustavo'nun pazar günü Trabzonspor'a karşı forma giymesi bekleniyordu. Tedavisine hızla devam edilen sambacının dün çekilen MR'ı sonrası dizindeki sakatlık geçmesine rağmen oynamasının riskli olduğu öğrenildi. Dizindeki hafif ağrıları devam eden Brezilyalı futbolcu dün takımdan ayrı bireysel olarak çalışmalara devam ederken, Karadeniz ekibine karşı oynama ihtimalinin çok düşük olduğu ortaya çıktı.

İRFAN CAN HAZIR KITA



Sakatlığı bulunan diğer bir isim İrfan Can Kahveci'den ise güzel haberler geldi. Yıldız futbolcu dün Samandıra'da takımla birlikte çalışmalara katıldı. Trabzonspor deplasmanına götürülecek olan milli oyuncu, teknik heyetin şans vermesi halinde kadrodaki yerini alacak.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'nin sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor;

Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Attila Szalai, Caner Erkin, Ozan Tufan, Jose Sosa, Mesut Özil, Pelkas, Osayi Samuel, Mame Thiam