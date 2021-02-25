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Son dakika FB haberleri | Trabzonspor maçı öncesi Gustavo'nun son durumu ne?

'in 27. haftası dev bir maça sahne olacak. Trabzonspor sahasında 'yi konuk edecek. Pazar akşamı saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem yönetecek. Karşılaşma öncesi iki takımın da son durumları merak edilirken, özellikle Fenerbahçe camiası ve 'nin son durumlarına odaklandı. karşısında kadroda olmayan 'ın takıma döndüğü sarı-lacivertlilerde durumu belirsiz olan iki isim kaldı. İşte Trabzonspor Fenerbahçe derbisi öncesi yaşanan son dakika gelişmeleri... | Son dakika FB haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe 10:23
Son dakika FB haberleri | Trabzonspor Fenerbahçe maçı öncesi Gustavo'nun son durumu ne?

'in 27. haftasında deplasmanda Trabzonspor'un konuğu oluyor. Son 3 haftada yalnızca Fatih Karagümrük karşısında sahadan galip ayrılan, ve maçlarını ise gol atamadan kaybeden Fenerbahçe'de, teknik direktör 'un geleceği tartışılıyor. Sarı-lacivertli camiada Trabzonspor maçında alınacak sonuca göre genç teknik adam ile yollar ayrılabilir.


GUSTAVO SAHADA OLACAK MI?

ile oynanan 23. hafta maçında sakatlanan Fenerbahçe'nin vazgeçilmezi 'nun pazar günü Trabzonspor'a karşı forma giymesi bekleniyordu. Tedavisine hızla devam edilen sambacının dün çekilen MR'ı sonrası dizindeki sakatlık geçmesine rağmen oynamasının riskli olduğu öğrenildi. Dizindeki hafif ağrıları devam eden Brezilyalı futbolcu dün takımdan ayrı bireysel olarak çalışmalara devam ederken, Karadeniz ekibine karşı oynama ihtimalinin çok düşük olduğu ortaya çıktı.

İRFAN CAN HAZIR KITA

Sakatlığı bulunan diğer bir isim 'den ise güzel haberler geldi. Yıldız futbolcu dün Samandıra'da takımla birlikte çalışmalara katıldı. Trabzonspor deplasmanına götürülecek olan milli oyuncu, teknik heyetin şans vermesi halinde kadrodaki yerini alacak.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'nin sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor;

, , , , Caner Erkin, Ozan Tufan, Jose Sosa, Mesut Özil, Pelkas, Osayi Samuel, Mame Thiam

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