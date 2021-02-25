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Son dakika haberleri | 'tan derbisinde iki isme kesik!

'in 27. haftasında deplasmanda 'un konuğu olacak. Dev derbinin sonucuna göre sarı-lacivertlilerde taşlar yerinden oynayabilir. Teknik direktör maça bu bilinçle hazırlanırken flaş bir karar aldı. Genç teknik adam, iki yıldız ismi derbi 11'inden çıkartabilir. İşte maçı öncesi yaşananlar... | Son dakika haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe 09:35 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe 09:35
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Erol Bulut'tan Trabzonspor derbisinde iki isme kesik!

'in 26. haftasında sahasında 'ye karşı aldığı yenilgi sonrası zirve yarışında ağır bir yara alan 'de gözler maçına çevrildi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Erol Bulut'tan Trabzonspor derbisinde iki isme kesik!

Sarı-lacivertliler, pazar günü deplasmanda oynayacağı kritik mücadeleden 3 puanla ayrılıp şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Erol Bulut'tan Trabzonspor derbisinde iki isme kesik!

Başkan da zorlu mücadele öncesi Samandıra'ya gelerek , ve futbolcularla bir toplantı gerçekleştirdi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Erol Bulut'tan Trabzonspor derbisinde iki isme kesik!

Kanarya'da mücadelenin hazırlıkları devam ederken, 46 yaşındaki teknik adamdan flaş bir hamle geldi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Erol Bulut'tan Trabzonspor derbisinde iki isme kesik!

TRABZONSPOR MAÇINA FARKLI KADRO

Sabah'ın haberine göre; Teknik Direktörü , farklı bir kadro ile sahaya çıkmayı hedefliyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Erol Bulut'tan Trabzonspor derbisinde iki isme kesik!

Bulut, son haftalardaki formsuz görüntüsüyle dikkat çeken 'i bu mücadelede kulübede başlatmayı planlıyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Erol Bulut'tan Trabzonspor derbisinde iki isme kesik!

Caner'in formasına iki aday var; biri , diğeri ... Sakatlıktan çıkan 30 yaşındaki Çekyalı oyuncunun 11 oynayacak seviyede görülmemesi halinde Marcel Tisserand stopere, ise sol beke geçecek.

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Erol Bulut'tan Trabzonspor derbisinde iki isme kesik!

Değişiklik olması beklenen bir başka bölge ise orta alan... , Pelkas'ı 11'e dahil edecek.

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Erol Bulut'tan Trabzonspor derbisinde iki isme kesik!

MESUT ÖZİL YEDEK BAŞLAYABİLİR

Fiziksel olarak hazır olmadığı için 'in maça kulübede başlayabileceği gelen bilgiler arasında. Öte yandan Gustavo, çarşamba günü de antrenmanda takımdan ayrı bireysel olarak çalıştı.

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