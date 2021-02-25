Son dakika Fenerbahçe haberleri | Erol Bulut'tan Trabzonspor derbisinde iki isme kesik!

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Göztepe'ye karşı aldığı yenilgi sonrası zirve yarışında ağır bir yara alan Fenerbahçe'de gözler Trabzonspor maçına çevrildi.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Göztepe'ye karşı aldığı yenilgi sonrası zirve yarışında ağır bir yara alan Fenerbahçe'de gözler Trabzonspor maçına çevrildi.
Sarı-lacivertliler, pazar günü deplasmanda oynayacağı kritik mücadeleden 3 puanla ayrılıp şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor.
Başkan Ali Koç da zorlu mücadele öncesi Samandıra'ya gelerek Emre Belözoğlu, Erol Bulut ve futbolcularla bir toplantı gerçekleştirdi.
Kanarya'da mücadelenin hazırlıkları devam ederken, 46 yaşındaki teknik adamdan flaş bir hamle geldi.
TRABZONSPOR MAÇINA FARKLI KADRO
Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, farklı bir kadro ile sahaya çıkmayı hedefliyor.
Bulut, son haftalardaki formsuz görüntüsüyle dikkat çeken Caner Erkin'i bu mücadelede kulübede başlatmayı planlıyor.
Caner'in formasına iki aday var; biri Filip Novak, diğeri Marcel Tisserand... Sakatlıktan çıkan 30 yaşındaki Çekyalı oyuncunun 11 oynayacak seviyede görülmemesi halinde Marcel Tisserand stopere, Szalai ise sol beke geçecek.
Değişiklik olması beklenen bir başka bölge ise orta alan... Erol Bulut, Dimitris Pelkas'ı 11'e dahil edecek.
MESUT ÖZİL YEDEK BAŞLAYABİLİR
Fiziksel olarak hazır olmadığı için Mesut Özil'in maça kulübede başlayabileceği gelen bilgiler arasında. Öte yandan Gustavo, çarşamba günü de antrenmanda takımdan ayrı bireysel olarak çalıştı.