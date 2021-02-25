Son dakika Fenerbahçe haberleri | Erol Bulut'tan Trabzonspor derbisinde iki isme kesik!

Caner'in formasına iki aday var; biri Filip Novak, diğeri Marcel Tisserand... Sakatlıktan çıkan 30 yaşındaki Çekyalı oyuncunun 11 oynayacak seviyede görülmemesi halinde Marcel Tisserand stopere, Szalai ise sol beke geçecek.

Değişiklik olması beklenen bir başka bölge ise orta alan... Erol Bulut, Dimitris Pelkas'ı 11'e dahil edecek.