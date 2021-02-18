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Son dakika spor haberi: PFDK 'ye para cezası verdi

'in 25. haftasında deplasmanına çıkan , maç sonu futbolcuların talimatlara aykırı alanda kulüp televizyonuna röportaj verdikleri gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilmişti. 'nin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertli kulübe 24 bin lira para cezası kesildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2021 Perşembe 18:31
Son dakika spor haberi: PFDK Fenerbahçe'ye para cezası verdi

(PFDK), müsabakası sonrası futbolcularının takım otobüsünün bulunduğu park alanında kulüp televizyonuna röportaj vermelerinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle sarı lacivertli kulübe 24 bin TL para cezası verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"1- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 13.02.2021 tarihinde oynanan FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig müsabakasında, müsabaka sonrası futbolcularının 'sine takım otobüsünün bulunduğu park alanında röportaj vermelerinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."

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