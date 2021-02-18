Haberler Fenerbahçe Emre Belözoğlu'dan flaş sözler! "Bunların tümü tuzak"

'dan flaş sözler! "Bunların tümü tuzak"

Sportif Direktörü önemli açıklamalarda bulundu. Mevcut kadrolarının şampiyonluğu sezon sonuna kadar kovalayacağını belirten 41 yaşındaki futbol adamı, hakem atamalarıyla ilgili flaş ifadeler kullandı. Sezon başlamadan algıların devreye sokulduğunu belirten Belözoğlu, "Şu an kasıtlı olarak yapılan şeyleri net bir şekilde görebiliyoruz artık. Gözümüze parmak sokmasınlar" dedi. İşte o açıklamalar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2021 Perşembe 18:15 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2021 Perşembe 18:35
Emre Belözoğlu'dan flaş sözler! "Bunların tümü tuzak"

"Şu an ligimizde üç takım puansal anlamda birbiriyle aynı noktada. Sanıyorum en son 28 yıl önce böyle bir durum olmuş. Biz olarak puan tablosu anlamında herkes kadar şanslıyız. Diğer takımlara göre daha iyi, derinliği olan bir kadromuz var bence."

Emre Belözoğlu'dan flaş sözler! "Bunların tümü tuzak"

"Ancak daha sezon başlamadan odaklı algılar devreye sokuldu. Önce Fenerbahçe kesin şampiyon dendi, daha lig başlamadan şampiyon ilan edildi takımımız."

Emre Belözoğlu'dan flaş sözler! "Bunların tümü tuzak"

"Biz buna dair gerçekleri vurgulayıp bu algıyı bertaraf ettikten sonra bu kez bir diğer algıyı devreye soktular; hakemler merkezli dizayn edilecek algısı yaptılar."

Emre Belözoğlu'dan flaş sözler! "Bunların tümü tuzak"

"EN MAĞDUR TAKIM FENERBAHÇE"
"Bugün geldiğimiz noktada görüyoruz ki; bunların tümü birer tuzak ve bu algılara rağmen hakemlerden, kararlardan, ofsayt çizgilerinden, VAR adımlarından en fazla mağdur olan takım !"

Emre Belözoğlu'dan flaş sözler! "Bunların tümü tuzak"

"Biz her şeye rağmen takımımıza inanıyor ve güveniyoruz; ilk gün ne söylüyorsak onu söylüyoruz. İlk açıklamalarımdan bu zamana kadar baktığınıza çok farklı bir şey görmüyorsunuz, inandıklarımı söylüyorum."

Emre Belözoğlu'dan flaş sözler! "Bunların tümü tuzak"

"Ben herkesin eşit şansı olduğunu düşünüyorum, 'nin mevcut kadrosu ile şampiyonluğu sonuna kadar kovalayacağını ve sonunda Allah'ın izni ile kupayı kaldırabilecek takım olduğunu düşünüyorum. Bunu için de mücadele edeceğiz."

BELÖZOĞLU'DAN HAKEM ATAMALARINA TEPKİ | İZLEYİN

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