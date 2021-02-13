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Gözler Mesut’ta

Yıldız isim hala fit olamasa da önünde gol ve asistlerine başlaması bekleniyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2021 Cuma 23:43 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2021 Cumartesi 06:50
Gözler Mesut’ta
'de bu akşam gözler 'de olacak. Yıldız oyuncunun ilk onbirde oynaması bekleniyordu. Ancak 'un son kararı maç saatinde vereceği öğrenildi. , ve karşlaşmalarında sonradan oyuna giren Mesut henüz skora katkı sağlayamadı. Taraftarlar artık yıldız isimden artık gol+asistlerine başlamasını bekliyor. Mesut'un henüz tam fit hale gelmese de çok gayretli olduğu ve alacağı süre içinde galibiyete katkı vermek istediği bildirildi.
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