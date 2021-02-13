Gözler Mesut’ta

Yıldız isim hala fit olamasa da Karagümrük önünde gol ve asistlerine başlaması bekleniyor.
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 12 Şubat 2021 Cuma 23:43Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2021 Cumartesi 06:50
Fenerbahçe'de bu akşam gözler Mesut Özil'de olacak. Yıldız oyuncunun ilk onbirde oynaması bekleniyordu. Ancak Erol Bulut'un son kararı maç saatinde vereceği öğrenildi. Hatayspor, Galatasaray ve Başakşehir karşlaşmalarında sonradan oyuna giren Mesut henüz skora katkı sağlayamadı. Taraftarlar artık yıldız isimden artık gol+asistlerine başlamasını bekliyor. Mesut'un henüz tam fit hale gelmese de çok gayretli olduğu ve alacağı süre içinde galibiyete katkı vermek istediği bildirildi.