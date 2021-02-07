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'un asisti VAR'a takıldı!

Derbide son 27 dakika şans bulan , Ozan’ın sayılmayan golünde ortayı yaparken; bir frikiğini de kurtardı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2021 Cumartesi 23:18 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 06:50
Mesut'un asisti VAR'a takıldı!
'nın süperstarı , derbisinde forma giydi ancak takımının maçı kaybetmesine engel olamadı. 63'üncü dakikada 'ın yerine oluna dahil olan , 75'inci dakikada sağ kanattan kazanılan serbest atışta topun başına geçti. Yıldız oyuncunun ortasında 'ın kafa vuruşunda top filelere gitti. Ancak pozisyon izleyen golü 'ofsayt' gerekçesiyle geçersiz saydı. Bu gol geçerli olsa, Mesut Özil 'deki ilk asistini G.Saray derbisinde yapmış olacaktı. 88'de ceza sahası dışından kazanılan frikik atışında bir kez daha topun başına geçen Mesut'un vuruşunda bu kez gole izin vermedi. Mesut Özil dün akşam 32 kez topla buluşurken, 20 pas verdi ve bunların %95'inde isabet sağladı. Rakip kaleye 1 isabetli şut atan ve 2 isabetli orta yapan Mesut, arkadaşlarına 1 de şut pası verdi.
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