Mesut'un asisti VAR'a takıldı!

Derbide son 27 dakika şans bulan Mesut, Ozan’ın sayılmayan golünde ortayı yaparken; bir frikiğini de Muslera kurtardı.
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 06 Şubat 2021 Cumartesi 23:18Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 06:50
F.Bahçe'nınsüperstarı Mesut Özil, G.Saray derbisinde forma giydi ancak takımının maçı kaybetmesine engel olamadı. 63'üncü dakikada Mert Hakan Yandaş'ın yerine oluna dahil olan Mesut, 75'inci dakikada sağ kanattan kazanılan serbest atışta topun başına geçti. Yıldız oyuncunun ortasında Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda top filelere gitti. Ancak pozisyon izleyen VAR odası golü 'ofsayt' gerekçesiyle geçersiz saydı. Bu gol geçerli olsa, Mesut Özil Türkiye'deki ilk asistini G.Saray derbisinde yapmış olacaktı. 88'de ceza sahası dışından kazanılan frikik atışında bir kez daha topun başına geçen Mesut'un vuruşunda bu kez Muslera gole izin vermedi. Mesut Özil dün akşam 32 kez topla buluşurken, 20 pas verdi ve bunların %95'inde isabet sağladı. Rakip kaleye 1 isabetli şut atan ve 2 isabetli orta yapan Mesut, arkadaşlarına 1 de şut pası verdi.