Gustavo maçı bitiremedi

Brezilyalı yıldız orta saha, ilk yarı sonunda Boupendza’nın müdahalesiyle sakatlandı.
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 02 Şubat 2021 Salı 23:18Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2021 Çarşamba 06:50
Fenerbahçe'nin bel kemiği LuizGustavo, bu sezon11'de başladığı bir maçta ilkkez ikinci yarıya başlayamadı.Tam bir istikrar abidesi olan Brezilyalıyıldız, ilk yarının sonlarındasakatlanarak oyundan çıktı. Cezasahası önünde gerçekleşen birpozisyonda önce Ozan Tufanile çarpışan Gustavo, topu kontrolettikten sonra Boupendza'nınmüdahalesiyle sakatlık geçirdi.Saha içinde ilk müdahalesi yapılan33'lük yıldız, soyunma odasınagirdikten sonra montunu giyipkulübeye geçti. Gustavo'nundurumu bugün belli olacak.