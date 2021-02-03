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Gustavo maçı bitiremedi

Brezilyalı yıldız orta saha, ilk yarı sonunda Boupendza’nın müdahalesiyle sakatlandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2021 Salı 23:18 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2021 Çarşamba 06:50
Gustavo maçı bitiremedi
'nin bel kemiği Luiz Gustavo, bu sezon 11'de başladığı bir maçta ilk kez ikinci yarıya başlayamadı. Tam bir istikrar abidesi olan Brezilyalı yıldız, ilk yarının sonlarında sakatlanarak oyundan çıktı. Ceza sahası önünde gerçekleşen bir pozisyonda önce ile çarpışan Gustavo, topu kontrol ettikten sonra Boupendza'nın müdahalesiyle sakatlık geçirdi. Saha içinde ilk müdahalesi yapılan 33'lük yıldız, soyunma odasına girdikten sonra montunu giyip kulübeye geçti. Gustavo'nun durumu bugün belli olacak.
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