Gollerim sürecek

Valencıa'nın çıkışı devam ediyor. Ekvadorlu yıldız son 4 maçta 3 gole umzasını attı. Son olarak Rizespor maçında attığı muhteşem frikik ile galibiyeti getiren Ekvadorlu yıldız, "Çok mutluyum çünkü zorlu bir maç olacağını biliyorduk. 1 golle de olsa 3 puanı aldık. Gollerim devam edecek. Fenerbahçe taraftarı için en iyi performansımı vermeye devam edeceğim. İkinci yarıda şampiyonluk için daha iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.