Valencıa'nın çıkışı devam ediyor. Ekvadorlu yıldız son 4 maçta 3 gole umzasını attı. Son olarak Rizespor maçında attığı muhteşem frikik ile galibiyeti getiren Ekvadorlu yıldız, "Çok mutluyum çünkü zorlu bir maç olacağını biliyorduk. 1 golle de olsa 3 puanı aldık. Gollerim devam edecek. Fenerbahçe taraftarı için en iyi performansımı vermeye devam edeceğim. İkinci yarıda şampiyonluk için daha iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.
Gollerim sürecek
Rize önünde muhteşem firikiği ile galibiyeti getiren Valencia: Golleri devam edecek.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 00:20 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 06:50