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Gollerim sürecek

önünde muhteşem firikiği ile galibiyeti getiren : Golleri devam edecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 00:20 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 06:50
Gollerim sürecek

Valencıa'nın çıkışı devam ediyor. Ekvadorlu yıldız son 4 maçta 3 gole umzasını attı. Son olarak maçında attığı muhteşem frikik ile galibiyeti getiren Ekvadorlu yıldız, "Çok mutluyum çünkü zorlu bir maç olacağını biliyorduk. 1 golle de olsa 3 puanı aldık. Gollerim devam edecek. taraftarı için en iyi performansımı vermeye devam edeceğim. İkinci yarıda şampiyonluk için daha iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.

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