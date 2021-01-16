Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferi için konuştu! "Avrupa Ligi kupası..."

Fenerbahçe, Süper Lig 2020-21 sezonu devre arasında bombayı patlattı. Sarı lacivertliler, Almanya Milli Takımı ile Dünya Kupası'nı kaldıran, Real Madrid ve Arsenal'de sayısız başarılar yakalayan Mesut Özil'i transfer etti.

Kanarya, bu transferle Avrupa piyasasını adeta alt üst ederken, taraftarların yıllar süren 'Mesut Özil hayalini' de gerçeğe dönüştürmüş oldu.

SOSYAL MEDYADAN DUYURULDU

Fenerbahçe, 16 Ocak Cumartesi akşamı yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Gel Gündüzle Gece Olalım..." dedi ve Mesut Özil transferi imasını yaparak fitili ateşledi.



MESUT'TAN CEVAP GELDİ

Bununla beraber Mesut Özil, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'nin tweetini alıntıladı ve sarı lacivert kalp ile beraber kum saati emojisi paylaştı.

İNGİLİZ GAZETECİ TRANSFERİ FOTOMAC.COM.TR'YE DEĞERLENDİRDİ

Fenerbahçe, Mesut Özil transferinde mutlu sona ulaşırken, Arsenal'i yakından takip eden İngiliz spor muhabiri James Benge, Fotomac.com.tr'ye konu ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu... İşte Mesut Özil transferiyle ilgili Benge'in dile getirdiği çarpıcı detaylar...

İşte Benge'in Mesut Özil'e dair yaptığı o açıklamalar;

Arsenal taraftarları Mesut Özil'in ayrılığına üzülüyor mu?

Çoğu Arsenal taraftarı, Mesut Özil'in bu şekilde ayrılmasından dolayı hayal kırıklığı yaşıyor. Mesut, Arsenal'de oynadığı süre boyunca Premier Lig'in en iyi oyuncularından biriydi. Arsenal için sahada herşeyini veriyordu.

Özil'i üst düzey performans sergilerken görmeyeli uzun zaman oldu. Kabul etmeliyiz ki bunun tek sorumlusu Mesut değil. Bununla beraber Arsenal taraftarı, son zamanlarda Mesut'un isteneni veremediğini ve artık ayrılması gerektiğini düşünüyordu. Takım içerisinde yaşananlar bir hayal kırıklığına doğru gidiyordu.

Mesut Özil lider karakterli ve öne çıkan bir oyuncu olduğu için Arsenal'de sürekli tartışma konusu olmaya başlamıştı. Taraftarlar artık bu tartışmadan bıktı. (Arteta-Özil).





ARTETA ONU İKNA ETMEK İSTEMEDİ

Mikel Arteta, Mesut'un yeniden eski formunu yakalaması için hiçbirşey yapmadı. Onu ikna etmek istemedi. Bunu yapması halinde hiçbirşey elde edemeyeceğini düşündü. Çoğu Arsenal taraftarı, Mesut ile ayrılığını bu şekilde olmaması gerektiği konusunda hemfikir.

Mesut'un ayrılığı Arsenal'i futbol anlamında etkileyecek mi?

Hayır. Mart ayından bu yana bir dakika dahi üst düzey futbol oynamadı. Arsenal'in, Özil ile beraber ne kadar iyi olabileceği konuşulsa da... Şu anda genç futbolcu Emile Smith Rowe onun yerine değerlendirilecek gibi gözüküyor. Mesut'un yerini o alacak.





Fenerbahçe'yi ne tür bir oyuncu bekliyor? Mesut, Fenerbahçe'de neler yapabilir?

Açıkçası, rekabetçi bir ortamdaydı. Yaklaşık bir yıla yakın bir süredir aktif futbol oynamıyor. Bu sebeple neler yapabileceğini şu an için kestirmek zor. Ancak Arsenal ile çıktığı son maçta iyi oynadı. West Ham'a karşı sahadaydı ve o maçta da (kafa vuruşu ile) asist yaptı.

EROL BULUT, TAKIMI MESUT'UN ETRAFINDA KURARSA...

Erol bulut Özil'in etrafında bir yakım kurarsa, önünde hızlı oynayan oyuncular olursa (4-2-3-1 sistemi ile), onun iyi asist yapabileceği futbolcular takımda bulundurulursa, Fenerbahçe çok başarılı olabilir. Özilli Arsenal, ona baskı yapan savunmalara karşı çok iyi oynadı. Mesut dahi ön tarafta baskı yapıyordu. Premier Lig haricinde bu kadar tempolu oynaması gerekeceğini düşünmüyorum.

Fenerbahçe, Mesut Özil transferi sonrası Avrupa'da kupa kazanabilir mi?

Bu soru çok iddialı ancak hedeflenilirse imkansız değil. Onun etrafını yetenekli futbolcularla dolrurusa, Fenerbahçe gerçekten çok tehlikeli bir takım olabilir. Arsenal son yıllarda çok kaliteli bir kadro kurmasına karşın, UEFA Avrupa Ligi'nde karşısında dişli rakipler çıkmıştı. Kazanmak için yüksek kaliteli bir kadroya sahip olmalısınız.





Van Persie, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı olmuştu. Mesut Özil de hayal kırıklığı olur mu dersin?

30'lu yaşlarının başında olan bir futbolcuyla sözleşme imzalamak her zaman risklidir. Ancak Özil'in oyununun Van Persie'den daha iyi olacağına eminim. Onun en güçlü yanları, çok zeki ve atletik olması. Özil'in saha içerisindeki vizyonuna sahip olan çok az futbolcu gördüm. Bu yeteneğin uzun süre kaybolacağını düşünmüyorum.