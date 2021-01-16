Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Mesut Özil resmen Fenerbahçe'de! 3.5 yıllık imza

Son dakika transfer haberi: resmen 'de! 3.5 yıllık imza

Son dakika haberi: yüzyılın transfer bombasını patlattı. 'dan ayrılan ile her konuda anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, yıldız futbolcuyla 3.5 yıllık resmi sözleşme imzaladı. 32 yaşındaki futbolcunun yakın zamanda 'a gelmesi bekleniyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2021 Cumartesi 19:13 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2021 Cumartesi 19:46
Son dakika transfer haberi: Mesut Özil resmen Fenerbahçe'de! 3.5 yıllık imza

, transferini mutlu sonla bitirdi. Sarı-lacivertliler, resmi hesabından yaptığı paylaşımla transfer ateşini yakmıştı ve yıldız futbolcu da verdiği yanıtla taraftarı heyecanlandırdı.

3.5 YILLIK İMZA!
Mesut Özil transferini noktalayan Fenerbahçe, yıldız futbolcu ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

ÖZEL UÇAKLA GELECEK!
Kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan imzayı atan Mesut Özil, özel uçakla 'a gelecek. Mesut'un İstanbul'da 'da aldığı villanın tadilatı tüm hızıyla sürerken, oyuncunun ailesiyle birlikte birkaç ay başka bir yerde kalacağı öğrenildi.

Sarı lacivertli kulübün resmi twitter hesabından Tarkan'ın içinde "Gel beraber mesut olalım" sözlerinin de geçtiği Gül Döktüm Yollarına adlı şarkısından bir bölüm paylaştı.



SARI-LACİVERT KALPLERLE CEVAP!
Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı yıldız futbolcu, sarı-lacivertli takımın yaptığı paylaşıma sarı-lacivert kalplerle cevap verdi.


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