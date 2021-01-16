Son dakika transfer haberi: Mesut Özil resmen Fenerbahçe'de! 3.5 yıllık imza

Fenerbahçe, Mesut Özil transferini mutlu sonla bitirdi. Sarı-lacivertliler, resmi hesabından yaptığı paylaşımla transfer ateşini yakmıştı ve yıldız futbolcu da verdiği yanıtla taraftarı heyecanlandırdı.



3.5 YILLIK İMZA!

Mesut Özil transferini noktalayan Fenerbahçe, yıldız futbolcu ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.



ÖZEL UÇAKLA GELECEK!

Kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan imzayı atan Mesut Özil, özel uçakla İstanbul'a gelecek. Mesut'un İstanbul'da Çamlıca'da aldığı villanın tadilatı tüm hızıyla sürerken, oyuncunun ailesiyle birlikte birkaç ay başka bir yerde kalacağı öğrenildi.

Sarı lacivertli kulübün resmi twitter hesabından Tarkan'ın içinde "Gel beraber mesut olalım" sözlerinin de geçtiği Gül Döktüm Yollarına adlı şarkısından bir bölüm paylaştı.





SARI-LACİVERT KALPLERLE CEVAP!

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı yıldız futbolcu, sarı-lacivertli takımın yaptığı paylaşıma sarı-lacivert kalplerle cevap verdi.





