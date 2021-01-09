Transferde yeni gelişmeyi böyle duyurdular! Fenerbahçe imzaya yakın ama...

Süper Lig'de son haftalarda aldığı puanlarla taraftarının yüzünü güldüren Fenerbahçe, aynı performansı transferde de sergilemek için harekete geçti.

Gündemine Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'i alan sarı-lacivertliler, bir hedefinde daha mutlu sona yakın. İşte detaylar...

İngiliz basınından Football Insider'da yer alan habere göre Fenerbahçe, QPR forması giyen Bright Osayi-Samuel'le yaptığı görüşmelerde büyük ilerleme kaydetti. Aynı habere göre Fenerbahçe'ye bu transferde iki de rakip çıktı.

İskoç ekipleri Celtic ile Rangers'ın da Osayi-Samuel'i renklerine bağlamak istediği ve oyuncuya ön sözleşme teklif ettikleri ifade edildi.

Bu tekliflere rağmen kanat oyuncusunun, Fenerbahçe'ye daha yakın olduğuna vurgu yapıldı.

23 yaşındaki yıldız, yaz transfer döneminde ise Club Brugge'ün kapısından dönmüştü. Belçika ekibinin 4.7 milyon sterlinlik teklifinin kabul edilmesine rağmen oyuncu son anda bu transferden vazgeçmişti.