Haberler Fenerbahçe Transferde yeni gelişmeyi böyle duyurdular! Fenerbahçe imzaya yakın ama...

Transferde yeni gelişmeyi böyle duyurdular! imzaya yakın ama...

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe, ocak ayı transfer dönemine hızlı bir giriş yaparak gündemine 'i aldı. Bir yandan Türk asıllı yıldız için girişimlerini sürdüren sarı-lacivertliler diğer yandan da belirlediği başka oyuncuların transferini bitirmeye uğraşıyor. İşte Fenerbahçe'nin transferde imza aşamasına geldiği o isimde yaşanan yeni gelişme... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2021 Cumartesi 11:42
Transferde yeni gelişmeyi böyle duyurdular! Fenerbahçe imzaya yakın ama...

Süper Lig'de son haftalarda aldığı puanlarla taraftarının yüzünü güldüren , aynı performansı transferde de sergilemek için harekete geçti.

Transferde yeni gelişmeyi böyle duyurdular! Fenerbahçe imzaya yakın ama...

Gündemine Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu 'i alan sarı-lacivertliler, bir hedefinde daha mutlu sona yakın. İşte detaylar...

Transferde yeni gelişmeyi böyle duyurdular! Fenerbahçe imzaya yakın ama...

İngiliz basınından Football Insider'da yer alan habere göre , QPR forması giyen Bright Osayi-Samuel'le yaptığı görüşmelerde büyük ilerleme kaydetti. Aynı habere göre Fenerbahçe'ye bu transferde iki de rakip çıktı.

Transferde yeni gelişmeyi böyle duyurdular! Fenerbahçe imzaya yakın ama...

İskoç ekipleri Celtic ile Rangers'ın da Osayi-Samuel'i renklerine bağlamak istediği ve oyuncuya ön sözleşme teklif ettikleri ifade edildi.

Transferde yeni gelişmeyi böyle duyurdular! Fenerbahçe imzaya yakın ama...

Bu tekliflere rağmen kanat oyuncusunun, 'ye daha yakın olduğuna vurgu yapıldı.

Transferde yeni gelişmeyi böyle duyurdular! Fenerbahçe imzaya yakın ama...

23 yaşındaki yıldız, yaz transfer döneminde ise Club Brugge'ün kapısından dönmüştü. Belçika ekibinin 4.7 milyon sterlinlik teklifinin kabul edilmesine rağmen oyuncu son anda bu transferden vazgeçmişti.

Transferde yeni gelişmeyi böyle duyurdular! Fenerbahçe imzaya yakın ama...

Bright Osayi-Samuel, bu sezon çıktığı 21 karşılaşmada 3 gol atarken 3 de asist yaptı.

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