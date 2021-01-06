Haberler Fenerbahçe UEFA'dan Mesut Özil paylaşımı!

'dan paylaşımı!

Son dakika haberleri | ekiplerinden 'da forma giyen , ile anlaşmaya vardı. Bu transfer gelişmesi tüm dünyada büyük yankı uyandırırken 'dan da flaş bir paylaşım geldi. İşte dünyaca ünlü teknik adam 'nun "Mesut dünyanın en iyisi" sözleriyle yapılan o paylaşım...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 19:26
UEFA'dan Mesut Özil paylaşımı!

'nin transferinde mutlu sona ulaşması dünya basınında da geniş yer buldu.

UEFA'dan Mesut Özil paylaşımı!

Özellikle basını, 'in 'den ayrılıp ile anlaşmasını manşetlerine taşırken 'dan da Mesut Özil paylaşımı geldi.

UEFA'dan Mesut Özil paylaşımı!

Şampiyonlar Ligi'nin resmi hesabı, 'in yaptığı asistlerin videosunu paylaştı.

UEFA'dan Mesut Özil paylaşımı!

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Paylaşımda 'nun '', dünyanın en iyi 10 numarası'' sözleri kullanılırken bu sözün altında Mesut'un yaptığı birbirinden güzel asistler paylaşıldı.

UEFA'dan Mesut Özil paylaşımı!

'dan gelen bu paylaşım kısa süre içinde çok sayıda beğeni alırken taraftarlar paylaşıma yorumlarda bulundular.

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