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'de 2 ayrılık 4 aday!

Son dakika transfer haberleri | 'in dev kulüplerinden , gözünü transfer dönemine dikti. Sezon başında yaptığı 18 transferle dikkatleri üzerine çeken sarı-lacivertliler devre arası için de gözünü kararttı. Savunma sorununa kökten çözüm üretmek isteyen , bunun için 3 isimden 2'sini transfer etmek istiyor. Kanat için de bir favorisi bulunan Fenerbahçe'de iki de ayrılık yaşanacak...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 13:22
Fenerbahçe'de 2 ayrılık 4 aday!

'de gündem transfer. Şampiyonluk hedefi doğrultusunda ara dönemde takviye planlayan sarı-lacivertlilerin önceliği kanayan yara stoper.

Fenerbahçe'de 2 ayrılık 4 aday!

Sadık'ın gözden çıkarıldığı süreçte ön plana çıkan isimler ile .

Fenerbahçe'de 2 ayrılık 4 aday!

'nın İngiliz savunmacısı için de girişimlerde bulunuluyor.

Fenerbahçe'de 2 ayrılık 4 aday!

Akdeniz ekibi, 'ın da istediği Caulker'ı elden çıkarmayı düşünmese de şansını zorlayan , stopere iki transfer birden yapma çabasında.

Fenerbahçe'de 2 ayrılık 4 aday!

SÖZ GÜMÜŞDAĞ'DA

Ancak 'nin en büyük arzusu, gerçekleşmesi hâlinde sezonun flaş transferi olacak 'yı renklerine bağlamak.

Fenerbahçe'de 2 ayrılık 4 aday!

Yıllardır büyüklerin gözdesi olan ve 'den ayrılmak isteyen Boşnak yıldız, Kadıköy'e gelmeye hazır.

Fenerbahçe'de 2 ayrılık 4 aday!

'nin haberine göre Visca'yla anlaşan , şimdi Başkan görüşüyor.

Fenerbahçe'de 2 ayrılık 4 aday!

2025'e kadar sözleşmesi olan Visca için 'ü artı para teklifi yapan sarı lacivertliler, 'in, kariyerinde değişiklik isteyen oyuncuya izin vermesini bekliyor.

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