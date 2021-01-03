Fenerbahçe'de 2 ayrılık 4 aday!

Fenerbahçe 'de gündem transfer. Şampiyonluk hedefi doğrultusunda ara dönemde takviye planlayan sarı-lacivertlilerin önceliği kanayan yara stoper.

Sadık'ın gözden çıkarıldığı süreçte ön plana çıkan isimler Yunan Sokratis ile Michailidis .

Alanya 'nın İngiliz savunmacısı Steven Caulker için de girişimlerde bulunuluyor.

Akdeniz ekibi, Galatasaray'ın da istediği Caulker'ı elden çıkarmayı düşünmese de şansını zorlayan Fenerbahçe, stopere iki transfer birden yapma çabasında.