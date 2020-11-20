Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Caner Erkin planı! Beşiktaş maçında...

'de planı! maçında...

'de , maçı öncesi sol bek için planlarını yaptı. Bulut, 'dan dönen 'i maçını düşünerek dinlendirme kararı aldı. Gençlerbirliği maçında Novak'ın sahada olması bekleniyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 10:30
Fenerbahçe'de Caner Erkin planı! Beşiktaş maçında...

Teknik Direktörü , maçının kadrosunu belirlerken Milli görevden dönen oyuncularının durumlarına göre karar verecek. Bu isimlerin başında geliyor.

32 yaşındaki oyuncu, Hırvatistan ile oynanan hazırlık maçında 45 dakika, ve karşılaşmalarında ise 90'ar dakika süre aldı. Tecrübeli sol bek, Fenerbahçe'ye yorgun bir şekilde döndü. Filip Novak ise Çekya'nın oynadığı maçların sadece ilkinde 45 dakika sahada kalırken, son iki mücadelede yedek bekledi.

BEŞİKTAŞ MAÇI İÇİN DİNLENDİRİLECEK

Erol Bulut, bir sonraki hafta oynanacak derbisini de düşünerek cumartesi günü Caner Erkin'i dinlendirip Novak'ı sahaya sürebilir.

BİZE ULAŞIN