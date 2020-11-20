Fenerbahçe'de Caner Erkin planı! Beşiktaş maçında...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Gençlerbirliği maçının kadrosunu belirlerken Milli görevden dönen oyuncularının durumlarına göre karar verecek. Bu isimlerin başında Caner Erkin geliyor.

32 yaşındaki oyuncu, Hırvatistan ile oynanan hazırlık maçında 45 dakika, Rusya ve Macaristan karşılaşmalarında ise 90'ar dakika süre aldı. Tecrübeli sol bek, Fenerbahçe'ye yorgun bir şekilde döndü. Filip Novak ise Çekya'nın oynadığı maçların sadece ilkinde 45 dakika sahada kalırken, son iki mücadelede yedek bekledi.

BEŞİKTAŞ MAÇI İÇİN DİNLENDİRİLECEK

Erol Bulut, bir sonraki hafta oynanacak Beşiktaş derbisini de düşünerek cumartesi günü Caner Erkin'i dinlendirip Novak'ı sahaya sürebilir.