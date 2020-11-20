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Milenyum ruhu! özüne döndü

2000’li yıllarda futbolcu olarak sarı-lacivertli formayı terleten tam 7 isim, bugün altyapıdan A Takım’a kadar 'nin  geleceği için saha kenarında ter döküyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 00:50
Milenyum ruhu! Fenerbahçe özüne döndü

başarı için özüne döndü. Sabah'ın haberine göre, sarı-lacivertli yönetim, şubesini, takımı ve camiayı bilen isimlere teslim etti. Kanarya'nın 'e damgasını vurduğu ve 2001- 17 yılları arasında 6 şampiyonluk yaşadığı dönemde takımda futbolcu olarak görev yapan isimlere idari ve teknik heyette görev verildi. Takımın başına getirilen , milenyum olarak anılan 2000'e bir yıl kala sarı-lacivertlilere veda etse de 1995-96 sezonunda şampiyonluk golünün asistini yaparak, taraftarın hafızasında kendine önemli bir yer edinmişti.

İŞTE SAHA KENARINDAKİ O İSİMLER
EMRE BELÖZOĞLU: Fenerbahçe formasını ilk kez 2008 yılında giydi. İki kez ayrılık yaşasa da 2020 yılında bu formayla futbolu bırakıp sportif direktörlük görevine getirildi.

SELÇUK ŞAHİN: 12 yıl Fenerbahçe forması giydi. Geçtiğimiz sezon 'da futbolu bıraktı. İdari koordinatörlük görevine atandı.

VOLKAN DEMİREL: 17 yıl F.Bahçe kalesini koruduktan sonra döneminde teknik heyetle staja başladı. Şu an yardımcı antrenör.

MEHMET AURELIO: 2003-08 yılları arasında F.Bahçe forması giydi. Yardımcı antrenörlük görevini yürütüyor.

MEHMET YOZGATLI: 2004-07 arasında F.Bahçe'de oynadı. Erol Bulut'un yardımcısı olarak 'dan transfer oldu.

KEMAL ASLAN: Bu projenin ilk hamlesiydi. Dereağzı'nda gençlere mentörlük yaparak işe başladı.

SEMİH ŞENTÜRK: Sarı-lacivertlilerin eski nöbetçi golcüsü, Futbol Akademisi'ne antrenör oldu.

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