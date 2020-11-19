Son dakika: Fenerbahçe'de 1 futbolcunun corona virüsü test sonucu pozitif!

Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın ardından corona virüsüne yakalanan futbolcu sayısı 2'ye yükseldi. Sarı-lacivertliler resmi sitesinden, Gençlerbirliği maçı öncesi yapılan COVID-19 testlerinde 1 futbolcuda pozitif bulguya rastlandığını açıkladı. 2 oyuncunun da karantina sürecinin başladığı belirtildi.



Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

Gençlerbirliği maçına yönelik yapılan rutin Covid-19 testlerinde takımımızda 1 oyuncunun test sonuçları pozitif çıkmıştır. Daha önce milli takımında pozitif olan yabancı oyuncumuz ile sayı 2'ye yükselmiştir. Oyuncularımız izolasyona alınarak karantina süreçleri başlamıştır.

