Haberler Fenerbahçe Son dakika: Fenerbahçe'de 1 futbolcunun corona virüsü test sonucu pozitif!

Son dakika: 'de 1 futbolcunun corona virüsü test sonucu pozitif!

'de corona virüsü şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertli takımda maçı öncesi yapılan COVID-19 testlerinde 1 oyuncunun test sonucu pozitif çıktı. Enner 'nın ardından diğer pozitif çıkan oyuncunun da karantina sürecinin başlatıldığı kaydedildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2020 Perşembe 23:18 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2020 Perşembe 23:33
Son dakika: Fenerbahçe'de 1 futbolcunun corona virüsü test sonucu pozitif!

'de Enner 'nın ardından corona virüsüne yakalanan futbolcu sayısı 2'ye yükseldi. Sarı-lacivertliler resmi sitesinden, maçı öncesi yapılan COVID-19 testlerinde 1 futbolcuda pozitif bulguya rastlandığını açıkladı. 2 oyuncunun da karantina sürecinin başladığı belirtildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:
Gençlerbirliği maçına yönelik yapılan rutin testlerinde takımımızda 1 oyuncunun test sonuçları pozitif çıkmıştır. Daha önce milli takımında pozitif olan yabancı oyuncumuz ile sayı 2'ye yükselmiştir. Oyuncularımız izolasyona alınarak karantina süreçleri başlamıştır.

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