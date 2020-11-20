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'de bilmecesi sona erdi! Sezon sonunda...

'deki sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 'ın takımdaki geleceği merak konusu olmuştu. 17 yaşındaki genç yıldız adayının son durumu kesinleşti. İşte sezon sonunda yaşanacaklar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2020 Perşembe 21:24 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 06:50
Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz bilmecesi sona erdi! Sezon sonunda...

'nin gelecek vaat eden futbolcusu ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ömer Faruk Beyaz'ın Fenerbahçe'den ayrılacağı iddia edilmişti.

Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz bilmecesi sona erdi! Sezon sonunda...

Özellikle Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke ve Borussia Dortmund'un 17 yaşındaki futbolcunun transferinde istekli olduğu belirtilmişti.

Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz bilmecesi sona erdi! Sezon sonunda...

Sarı-lacivertli taraftarların da takımdaki son durumunu merak ettiği bilmecesi sona erdi ve kulüpteki geleceği kesinlik kazandı.

Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz bilmecesi sona erdi! Sezon sonunda...

Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, genç futbolcu ile ilgili yaptığı açıklamada, Ömer Faruk'un değerli bir isim olduğunu ve takım için önemli olduğunun altını çizmişti.

Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz bilmecesi sona erdi! Sezon sonunda...

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taraftarının heyecanla beklediği imza gerçekleşecek. Avrupa'nın dev kulüplerinin radarında olan 'ın Fenerbahçe ile sözleşme uzatacağı kaydedildi. Genç oyuncuyla sözleşme yenileyecek olan Kanarya, daha sonra futbolcuyu oynayabileceği bir takıma kiralayacak.

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