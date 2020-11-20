Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz bilmecesi sona erdi! Sezon sonunda...

Fenerbahçe'nin gelecek vaat eden futbolcusu Ömer Faruk Beyaz ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ömer Faruk Beyaz'ın Fenerbahçe'den ayrılacağı iddia edilmişti.





Özellikle Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke ve Borussia Dortmund'un 17 yaşındaki futbolcunun transferinde istekli olduğu belirtilmişti.





Sarı-lacivertli taraftarların da takımdaki son durumunu merak ettiği Ömer Faruk Beyaz bilmecesi sona erdi ve kulüpteki geleceği kesinlik kazandı.





Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, genç futbolcu ile ilgili yaptığı açıklamada, Ömer Faruk'un değerli bir isim olduğunu ve takım için önemli olduğunun altını çizmişti.



