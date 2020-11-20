Transfer haberi: Dennis Man yeniden gündemde! Flaş Fenerbahçe sözleri

Sezon başında Fenerbahçe'nin gündemine gelen isimlerden olan Dennis Man ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu sezon Steaua Bükreş formasıyla fırtına gibi esen 22 yaşındaki sağ kanat için Rumenler'in eski yıldızı Ciprian Marica, çarpıcı sözler sarfetti.





Uzun yıllar Romanya Milli Takımı'nda oynayan, Türkiye'de de iki sezon Konyaspor forması giyen Ciprian Marica, ülkesinin Kuzey İrlanda ile 1-1 berabere kaldığı Uluslar Ligi karşılaşmasının ardından ses getirecek ifadeler kullandı.





Romanya Ligi'ndeki istatistikleriyle öne çıkan Dennis Man'ı eleştiren Marica, "Karşılaşmada futbolundan, hızından bir eser göremedik. Romanya Ligi bizi kandırıyor. Ligde iyi olan oyuncuları Avrupa çapında sanıyoruz ama öyle değil. Dennis artık Fenerbahçe'ye mi gidecek, başka bir takımda mı oynayacak karar vermeli" dedi.





Steaua Başkanı Gigi Becali, sezon başında yaptığı açıklamada Dennis Man için, "Yüksek bir bedel gelmedikçe satmam açıklamasında bulunmuştu.





11 MAÇ 12 GOL 7 ASİST

Steaua Bükreş formasıyla bu sezon 11 resmi maçta forma giyen Dennis Man, 19 gole direkt katkı sağladı. Bu karşılaşmalarda 12 kez rakip fileleri havalandıran 22 yaşındaki futbolcu, 7 de asist yaptı. satmam" açıklamasında bulunmuştu.





SAMATTA İLE AYNI ŞİRKETE BAĞLI

Dennis Man'ın bağlı olduğu menajerlik şirketi Spocs Global Sports'un oyuncuları arasında bir Fenerbahçeli daha çıktı. Sarı-lacivertlilerin sezon başında kadrosuna kattığı Mbwana Samatta da aynı şirketle çalışıyor.

