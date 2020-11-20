Haberler Fenerbahçe Transfer haberi: Dennis Man yeniden gündemde! Flaş Fenerbahçe sözleri

haberi: yeniden gündemde! Flaş sözleri

ile birlikte birçok Avrupa takımının gündeminde olan 22 yaşındaki sağ kanat ile ilgili Romanya’da ilginç sözler sarfedildi. Rumenler’in ile berabere kaldığı maçta eleştirilen yıldız futbolcu için vatandaşı , net konuştu. Marica, "Karşılaşmada futbolundan bir eser göremedik. Dennis artık Fenerbahçe’ye mi gidecek, ona bir karar vermeli” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2020 Perşembe 21:09 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 06:50
Transfer haberi: Dennis Man yeniden gündemde! Flaş Fenerbahçe sözleri

Sezon başında 'nin gündemine gelen isimlerden olan ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu sezon Steaua Bükreş formasıyla fırtına gibi esen 22 yaşındaki sağ kanat için Rumenler'in eski yıldızı Ciprian , çarpıcı sözler sarfetti.

Transfer haberi: Dennis Man yeniden gündemde! Flaş Fenerbahçe sözleri

Uzun yıllar Romanya Milli Takımı'nda oynayan, Türkiye'de de iki sezon Konyaspor forması giyen Ciprian , ülkesinin ile 1-1 berabere kaldığı Uluslar Ligi karşılaşmasının ardından ses getirecek ifadeler kullandı.

Transfer haberi: Dennis Man yeniden gündemde! Flaş Fenerbahçe sözleri

Romanya Ligi'ndeki istatistikleriyle öne çıkan 'ı eleştiren , "Karşılaşmada futbolundan, hızından bir eser göremedik. Romanya Ligi bizi kandırıyor. Ligde iyi olan oyuncuları Avrupa çapında sanıyoruz ama öyle değil. Dennis artık 'ye mi gidecek, başka bir takımda mı oynayacak karar vermeli" dedi.

Transfer haberi: Dennis Man yeniden gündemde! Flaş Fenerbahçe sözleri

Steaua Başkanı Gigi Becali, sezon başında yaptığı açıklamada için, "Yüksek bir bedel gelmedikçe satmam açıklamasında bulunmuştu.

Transfer haberi: Dennis Man yeniden gündemde! Flaş Fenerbahçe sözleri

11 MAÇ 12 GOL 7 ASİST
Steaua Bükreş formasıyla bu sezon 11 resmi maçta forma giyen , 19 gole direkt katkı sağladı. Bu karşılaşmalarda 12 kez rakip fileleri havalandıran 22 yaşındaki futbolcu, 7 de asist yaptı. satmam" açıklamasında bulunmuştu.

Transfer haberi: Dennis Man yeniden gündemde! Flaş Fenerbahçe sözleri

SAMATTA İLE AYNI ŞİRKETE BAĞLI
Dennis Man'ın bağlı olduğu menajerlik şirketi Spocs Global Sports'un oyuncuları arasında bir Fenerbahçeli daha çıktı. Sarı-lacivertlilerin sezon başında kadrosuna kattığı Mbwana Samatta da aynı şirketle çalışıyor.

Transfer haberi: Dennis Man yeniden gündemde! Flaş Fenerbahçe sözleri

DEVLER ONUN PEŞİNDE
Geçtiğimiz sezondan itibaren adını duyurmaya başlayan , Avrupa ekiplerinin listesine girdi. Rumen sağ kanat için Roma, Zenit, Sevilla, Feyenoord, Atalanta ve Sheffield United gibi takımların devrede olduğu iddia edildi.

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