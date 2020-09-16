Ozan Tufan için flaş iddia

Çubuklu ile 6. sezonuna giren Ozan Tufan için dün flaş bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe'yle 2023'e kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki orta sahanın Valencia'nın gündemine girdiği ileri sürüldü. İspanyol ekibinin milli futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği de kaydedildi.