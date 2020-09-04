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04 Eylül 2020, Cuma
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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe transferi neden bitirmedi? O gerçeği açıkladı

Kalu transferini neden bitirmedi? Flaş gerçek ortaya çıktı

Fenerbahçe Kalu transferini neden bitirmedi? Flaş gerçek ortaya çıktı

'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, Garry Rordrigues'in olası Olimpiakos transferiyle beraber kanat pozisyonuna Kalu'yu düşünmüş ve yıldız futbolcu için girişimlerini başlatmıştı. Fransız gazeteci Manu Lonjon, uzun süren pazarlığın neden henüz sonuçlanmadığına dair önemli bilgileri aktarırken, şu an için transferin 'durdurulduğunu' açıkladı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler gelecek sezona güçlü bir kadro ile girmek isterken, gündemine Bordeaux'ta forma giye 'yu almıştı.

Uzun süredir Fransız kulübüyle yıldız futbolcunun transferi için müzakerelerini sürdüren Fenerbahçe'nin, henüz resmi imzayı attırmamasının ardında yatan sebep ortaya çıktı.

Fransız gazeteci Manu Lonjon, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Fenerbahçe şu an için beklemede. Evet, Kalu için resmi girişimlerde bulundular ve masaya oturdular. Kalu'nun beklentilerini ve Bordo yönetiminin oyuncusu için istediği parayı da öğrendiler, bunun için pazarlık yaptılar. Ancak, şu an için herşey beklemeye geçmiş durumda. Bu bir vazgeçme değil. Açıkçası Bordo yönetimi oyuncusunu kiralamaya yanaşmıyor ve satmak istiyor. Daha önce Kalu'yu 10 milyon eurolar veren kulüpler vardı, şu anda bunların hiçbiri yok. Bilinmelidir ki Fenerbahçe bu parayı asla vermeyecek. Onların tek önerisi satın alma opsiyonlu kiralama yöntemi. Ancak Fenerbahçe asla bonservis ödemek istemiyor. Şu an için durum bu."

  1. 04.09.2020
  2. Güncelleme: 04.09.2020 18:10
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