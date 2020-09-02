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02 Eylül 2020, Çarşamba
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‘Forvet tamam

‘Forvet tamam Mame Thiam’

'nin Antalyaspor ile oynadığı karşılaşmada hat-trick yaparak yıldızlaşan , taraftarlar tarafından en çok konuşulan isim oldu. Sarı lacivertliler golcü futbolcu için, “Forvet tamam, Mame Thiam” dedi.

Antalyaspor ile önceki akşam The Land Of Legends Cup'ta oynanan maçta 3 kez fileleri havalandıran , en çok konuşulanlar arasına girdi.

'nin yeni transferi, önceki günden bu yana taraftarlardan övgü dolu s özler alırken, teknik direktör Erol Bulut'tan da tam puan aldı. Sosyal medyada Senegalli yıldız için en çok yapılan yorumlardan biri de, "Forvet tamam, Mame Thiam" oldu.

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  1. 2.9.2020
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