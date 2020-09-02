Antalyaspor ile önceki akşam The Land Of Legends Cup'ta oynanan maçta 3 kez fileleri havalandıran Mame Thiam, en çok konuşulanlar arasına girdi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi, önceki günden bu yana taraftarlardan övgü dolu s özler alırken, teknik direktör Erol Bulut'tan da tam puan aldı. Sosyal medyada Senegalli yıldız için en çok yapılan yorumlardan biri de, "Forvet tamam, Mame Thiam" oldu.