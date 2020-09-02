‘Forvet tamam Mame Thiam’
Fenerbahçe'nin Antalyaspor ile oynadığı karşılaşmada hat-trick yaparak yıldızlaşan Mame Thiam, taraftarlar tarafından en çok konuşulan isim oldu. Sarı lacivertliler golcü futbolcu için, “Forvet tamam, Mame Thiam” dedi.
Antalyaspor ile önceki akşam The Land Of Legends Cup'ta oynanan maçta 3 kez fileleri havalandıran Mame Thiam, en çok konuşulanlar arasına girdi.
Fenerbahçe'nin yeni transferi, önceki günden bu yana taraftarlardan övgü dolu s özler alırken, teknik direktör Erol Bulut'tan da tam puan aldı. Sosyal medyada Senegalli yıldız için en çok yapılan yorumlardan biri de, "Forvet tamam, Mame Thiam" oldu.
- 2.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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