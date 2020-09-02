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02 Eylül 2020, Çarşamba
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'den transferde savaşı!

Fenerbahçe'den transferde Giuliano savaşı!

, eski yıldızı 'yu yeniden kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor. Sarı lacivertlilerin çiceği burnunda teknik direktörü Erol Bulut'un da transfere onay verdiği ifade edildi.

F.Bahçe, eski yıldızı için somut adımlar atmaya başladı.

Al Nasr ile yollarını ayıracak olan Brezilyalı'nın transferinde G.Saray'ın da devrede olduğu belirtilirken, görüşmelerin yoğun şekilde sürdüğü öğrenildi.

30 yaşındaki 10 numaranın transferine teknik direktör Erol Bulut'un onay verdiği ifade edildi. Yeni sezon öncesi G.Saray'ın elinden Mert Hakan'ı kapan F.Bahçe Sambacı'da da ısrarcı davranıyor.

  1. 2.9.2020
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