Fenerbahçe'den transferde Giuliano savaşı!
Fenerbahçe, eski yıldızı Giuliano'yu yeniden kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor. Sarı lacivertlilerin çiceği burnunda teknik direktörü Erol Bulut'un da transfere onay verdiği ifade edildi.
F.Bahçe, eski yıldızı Giuliano için somut adımlar atmaya başladı.
Al Nasr ile yollarını ayıracak olan Brezilyalı'nın transferinde G.Saray'ın da devrede olduğu belirtilirken, görüşmelerin yoğun şekilde sürdüğü öğrenildi.
30 yaşındaki 10 numaranın transferine teknik direktör Erol Bulut'un onay verdiği ifade edildi. Yeni sezon öncesi G.Saray'ın elinden Mert Hakan'ı kapan F.Bahçe Sambacı'da da ısrarcı davranıyor.
- 2.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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