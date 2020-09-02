Fenerbahçe'den transferde Giuliano savaşı!

F.Bahçe, eski yıldızı Giuliano için somut adımlar atmaya başladı.

Al Nasr ile yollarını ayıracak olan Brezilyalı'nın transferinde G.Saray'ın da devrede olduğu belirtilirken, görüşmelerin yoğun şekilde sürdüğü öğrenildi.

30 yaşındaki 10 numaranın transferine teknik direktör Erol Bulut'un onay verdiği ifade edildi. Yeni sezon öncesi G.Saray'ın elinden Mert Hakan'ı kapan F.Bahçe Sambacı'da da ısrarcı davranıyor.