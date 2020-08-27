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27 Ağustos 2020, Perşembe
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teklifi yaptı! Forvete

Fenerbahçe teklifi yaptı! Forvete Nikola Kalinic

Vedat Muriqi'yi Lazio'ya satmaya hazırlanan , Kosovalı yıldızın yerini 'le dolduracak. İtalyan basını, sarı-lacivertlilerin Hırvat yıldıza göz diktiğini ve 32 yaşındaki oyuncuya yüksek bir teklif yaptığını öne sürdü.

Vedat Muriqi'in Lazio'ya satılmasının an meselesi olduğu dönemde 'nin gündemine yeni bir golcü geldi. İtalyan Calciomercato, sarı-lacivertlilerin 'e teklif yaptığını yazdı. Geçtiğimiz sezon Roma'da kiralık oynayan, bonservisi ise 1 yıl daha 'de olan 32 yaşındaki futbolcuya yüksek bir teklif yapıldığı iddia edildi. İtalyan ekibinde fazla forma şansı bulamayan Hırvat yıldızın Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı belirtilirken, Atletico Madrid'in küçük bir bedel karşılığında transfer izin vereceği ileri sürüldü. 'de ve 'la adı anılan yıldız oyuncu, kariyerinde Hajduk Splik, Blackburn Rovers, Dnipro, , Milan, Atletico Madrid ve Roma gibi önemli takımların formasını giydi.

KAFASINI ÇALIŞTIRIYOR!
Son vuruşlardaki başarısıyla dikkat çeken Kalinic, hava toplarındaki üstünlüğüyle öne çıkıyor. Bu sezon fazla forma şansı bulamadığı Roma'da attığı 5 golün 2'sini kafayla filelere gönderen 32 yaşındaki oyuncu, Hırvatistan 'nın da kadrosunda yer alıyor.

HIRVATİSTAN'IN KRALI!
Profesyonel kariyerinde 9 farklı takımın formasını giyen Kalinic, 149 gol sevinci yaşadı. 1.87'lik santrfor, 45 de asist yaparken, formasıyla 2007-08 sezonunda Hırvatistan'ta 17 golle kral oldu.

  1. 27.8.2020
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