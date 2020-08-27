Fenerbahçe teklifi yaptı! Forvete Nikola Kalinic

Vedat Muriqi'in Lazio'ya satılmasının an meselesi olduğu dönemde Fenerbahçe'nin gündemine yeni bir golcü geldi. İtalyan Calciomercato, sarı-lacivertlilerin Nikola Kalinic'e teklif yaptığını yazdı. Geçtiğimiz sezon Roma'da kiralık oynayan, bonservisi ise 1 yıl daha Atletico Madrid'de olan 32 yaşındaki futbolcuya yüksek bir teklif yapıldığı iddia edildi. İtalyan ekibinde fazla forma şansı bulamayan Hırvat yıldızın Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı belirtilirken, Atletico Madrid'in küçük bir bedel karşılığında transfer izin vereceği ileri sürüldü. Süper Lig'de Beşiktaş ve Galatasaray'la adı anılan yıldız oyuncu, kariyerinde Hajduk Splik, Blackburn Rovers, Dnipro, Fiorentina, Milan, Atletico Madrid ve Roma gibi önemli takımların formasını giydi.

KAFASINI ÇALIŞTIRIYOR!

Son vuruşlardaki başarısıyla dikkat çeken Kalinic, hava toplarındaki üstünlüğüyle öne çıkıyor. Bu sezon fazla forma şansı bulamadığı Roma'da attığı 5 golün 2'sini kafayla filelere gönderen 32 yaşındaki oyuncu, Hırvatistan Milli Takımı'nın da kadrosunda yer alıyor.

HIRVATİSTAN'IN KRALI!

Profesyonel kariyerinde 9 farklı takımın formasını giyen Kalinic, 149 gol sevinci yaşadı. 1.87'lik santrfor, 45 de asist yaparken, Dinamo Zagreb formasıyla 2007-08 sezonunda Hırvatistan'ta 17 golle kral oldu.