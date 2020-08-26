Fenerbahçe'den stoper bombası! Anlaşma sağlandı
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Birçok transferi art arda açıklayan sarı lacivertliler, transferde hız kesmiyor. Kanarya, Wolfsburg'un 27 yaşındaki stoperi Marcel Tisserand'la her konuda anlaşmaya vardı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
Gelecek sezon şampiyonluk yarışında yer almak isteyen Fenerbahçe, transferde dur durak bilmiyor.
TRT Spor'un haberine göre; sarı-lacivertliler Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'da forma giyen Kongolu stoper Marcel Tisserand ile anlaşmaya vardı. İki kulüp arasındaki görüşme devam ediyor.
PAZARLIKLAR SÜRÜYOR
Wolfsburg, Fenerbahçe'den Marcel Tisserand için 2.5 milyon Euro talep ederken iki kulüp arasında pazarlıklar hem bonservis hem de kiralama üzerine devam ediyor. Kongolu oyuncu da Fenerbahçe'ye gelmek istiyor.
Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan genç futbolcu, 2018 yılında Ingolstadt'tan Wolfsburg'a 7 milyon Euro'ya transfer olmuştu.
Kongolu savunmacı Fransa Ligue 1'de 61 maça çıkarken; Almanya Bundesliga'da 69 maçta forma giydi.
- 26.08.2020
- Güncelleme: 26.08.2020 18:48
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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