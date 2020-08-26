Fenerbahçe'den stoper bombası! Anlaşma sağlandı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
26 Ağustos 2020, Çarşamba
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Haberler Fenerbahçe Kanarya'dan stoper bombası! Anlaşma sağlandı

'den stoper bombası! Anlaşma sağlandı

Fenerbahçe'den stoper bombası! Anlaşma sağlandı

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdüren 'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Birçok transferi art arda açıklayan sarı lacivertliler, transferde hız kesmiyor. Kanarya, Wolfsburg'un 27 yaşındaki stoperi 'la her konuda anlaşmaya vardı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Gelecek sezon şampiyonluk yarışında yer almak isteyen , transferde dur durak bilmiyor.

TRT Spor'un haberine göre; sarı-lacivertliler Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'da forma giyen Kongolu stoper ile anlaşmaya vardı. İki kulüp arasındaki görüşme devam ediyor.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Wolfsburg, Fenerbahçe'den Marcel Tisserand için 2.5 milyon Euro talep ederken iki kulüp arasında pazarlıklar hem bonservis hem de kiralama üzerine devam ediyor. Kongolu oyuncu da Fenerbahçe'ye gelmek istiyor.

Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan genç futbolcu, 2018 yılında Ingolstadt'tan Wolfsburg'a 7 milyon Euro'ya olmuştu.

Kongolu savunmacı Ligue 1'de 61 maça çıkarken; 'da 69 maçta forma giydi.

Fenerbahçe Marcel Tisserand ile anlaşmaya vardı!

  1. 26.08.2020
  2. Güncelleme: 26.08.2020 18:48
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