İkincilik başarısızlıktır
F.Bahçe’nin hocası Erol Bulut, dün medyanın karşısına çıktı. Transferlerden oynatacağı sisteme kadar birçok konu hakkında önemli açıklamalar yaptı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, dün basının karşısına çıktı. Birçok konu hakkında konuşan genç hocanın öne çıkan sözleri şunlar: "Yolumuz uzun ama güzel olacağını düşünüyorum. Çok yoğun çalışıyoruz. Antrenman programım her zaman yoğunluk olarak son derece üst seviyeye yakın diyebilirim. Bu konuda Alanya'da takımım hiç sıkıntı yaşamadı. Fenerbahçe'de de bunu hedefliyoruz. Transferler devam edecek ve mutlaka stopere takviye yapılacak. Bir sistem oturtmak istiyoruz. İstanbulspor karşısında 4-2-3-1, Karagümrük'e karşı ise 3-5-2 oynadık. Oynatmayı düşündüğüm sistem 4-2-3-1 ve 4-3-3. İkincilik ya da üçüncülük benim için başarısızlık. Fenerbahçe'nin Avrupa'da olmaması her zaman negatif bir unsurdur. İnşallah seneye gereken yerde yani UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olacağız. Fenerbahçe ile sadece şampiyonluğu değil onun ilerisini de hayal ediyorum. 4. ya da 5. hafta tam hazır olacağız."
TÜRKİYE'NİN EN İYİSİ EMRE
Emre Belözoğlu ile ilgili de kısa bir yorum yapan Bulut, "Futbolculuğunu konuşmamıza gerek yok. Futbolculuğu dışında da müthiş bir karakter. İkimiz arasında anlaşma konusunda hiçbir sorun yok. Yeni görevinde yaptıkları ortada. Türk futbolunda da izlediğim en iyi futbolcu Emre Belözoğlu" diye konuştu.
3 TEKLİF ALDIM
Erol Bulut, Fenerbahçe ile anlaşmadan önce 3 teklif aldığını belirtip, "Yurt dışından 2 ayrı ülkeden en az 3 teklif vardı. Bunların ikisi İtalya, biri ise Polonya kulübüydü" diye konuştu.
FERDİ TÜRKİYE'Yİ TERCİH ETMELİ
Takımın genç ismi Ferdi Kadıoğlu'nun A Milli Takım'dan aldığı teklifi de değerlendiren Erol Bulut, şunları söyledi: "Ferdi'ye doğru kararın Türk Milli Takımı'ndan yana olması gerektiğini söyledim."
- 24.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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