İkincilik başarısızlıktır

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, dün basının karşısına çıktı. Birçok konu hakkında konuşan genç hocanın öne çıkan sözleri şunlar: "Yolumuz uzun ama güzel olacağını düşünüyorum. Çok yoğun çalışıyoruz. Antrenman programım her zaman yoğunluk olarak son derece üst seviyeye yakın diyebilirim. Bu konuda Alanya'da takımım hiç sıkıntı yaşamadı. Fenerbahçe'de de bunu hedefliyoruz. Transferler devam edecek ve mutlaka stopere takviye yapılacak. Bir sistem oturtmak istiyoruz. İstanbulspor karşısında 4-2-3-1, Karagümrük'e karşı ise 3-5-2 oynadık. Oynatmayı düşündüğüm sistem 4-2-3-1 ve 4-3-3. İkincilik ya da üçüncülük benim için başarısızlık. Fenerbahçe'nin Avrupa'da olmaması her zaman negatif bir unsurdur. İnşallah seneye gereken yerde yani UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olacağız. Fenerbahçe ile sadece şampiyonluğu değil onun ilerisini de hayal ediyorum. 4. ya da 5. hafta tam hazır olacağız."

TÜRKİYE'NİN EN İYİSİ EMRE

Emre Belözoğlu ile ilgili de kısa bir yorum yapan Bulut, "Futbolculuğunu konuşmamıza gerek yok. Futbolculuğu dışında da müthiş bir karakter. İkimiz arasında anlaşma konusunda hiçbir sorun yok. Yeni görevinde yaptıkları ortada. Türk futbolunda da izlediğim en iyi futbolcu Emre Belözoğlu" diye konuştu.

3 TEKLİF ALDIM

Erol Bulut, Fenerbahçe ile anlaşmadan önce 3 teklif aldığını belirtip, "Yurt dışından 2 ayrı ülkeden en az 3 teklif vardı. Bunların ikisi İtalya, biri ise Polonya kulübüydü" diye konuştu.

FERDİ TÜRKİYE'Yİ TERCİH ETMELİ

Takımın genç ismi Ferdi Kadıoğlu'nun A Milli Takım'dan aldığı teklifi de değerlendiren Erol Bulut, şunları söyledi: "Ferdi'ye doğru kararın Türk Milli Takımı'ndan yana olması gerektiğini söyledim."