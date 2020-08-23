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23 Ağustos 2020, Pazar
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Pazarlıklar başladı! 'ye doğru

Pazarlıklar başladı! Terence Kongolo Fenerbahçe'ye doğru

Yeni sezon hazırlıklıklarına tüm hızıyla devam eden 'de Karagümrük ile oynanan dostluk maçında savunma hattında yaşanan eksiklik göze çarptı. 'un yönetimden acil stoper takviyesi istediği ve sarı-lacivertli kurmayların hem stoper hem de sol bek oynayabilen için harekete geçtiği belirtildi.

'nin santrfor transferinden önce ilk yapmak istediği şey, savunmaya takviye yapmak. 'un, bu konuda yönetimden hızlı davranılması konusunda talepte bulunduğu öğrenildi. Las Palmas'tan Mauricio Lemos'un transferinde her konuda anlaşma sağlayan sarı-lacivertlilerin, konusunda kulübü Huddersfield'le görüşmelerin tüm hızıyla sürdüğü bildirildi.

TEKLİF YAPILDI!
'te geçen sezonun devre arasında Fulham'a kiralanan Kongolo için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi İngilizler'e gönderildi. Kanarya, Ada'dan 26 yaşındaki futbolcu için kesin bir cevap gelmesini bekliyor.

Terence Kongolo, stoper mevkisinin yanı sıra sol bekte de görev yapabiliyor.

OYUNCU İLE ANLAŞMA SAĞLANDI!
Teklif kabul edilirse, oyuncuyla anlaşıldığı ve Hollandalı stoperin detaylı bir sağlık kontrolünden geçirileceği ifade ediliyor. Savunma için gündeme gelen bir diğer oyuncunun da Marcel Tisserand olduğu öne sürüldü. Wolfsburg'la 2022'ye kadar sözleşmesi olan Tisserand için Fenerbahçeli yetkililerin, Alman kulübüyle görüştüğü haberleri basında yer aldı.

Geçen sezon 15 maçta 1 gol ve 1 asistle oynayan Kongolu savunmacı, 1.90 cm boyuyla hava toplarında da oldukça etkili bir isim.

  1. 23.08.2020
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