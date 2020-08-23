Pazarlıklar başladı! Terence Kongolo Fenerbahçe'ye doğru
Yeni sezon hazırlıklıklarına tüm hızıyla devam eden Fenerbahçe'de Karagümrük ile oynanan dostluk maçında savunma hattında yaşanan eksiklik göze çarptı. Teknik direktör Erol Bulut'un yönetimden acil stoper takviyesi istediği ve sarı-lacivertli kurmayların hem stoper hem de sol bek oynayabilen Terence Kongolo için harekete geçtiği belirtildi.
Fenerbahçe'nin santrfor transferinden önce ilk yapmak istediği şey, savunmaya takviye yapmak. Teknik direktör Erol Bulut'un, bu konuda yönetimden hızlı davranılması konusunda talepte bulunduğu öğrenildi. Las Palmas'tan Mauricio Lemos'un transferinde her konuda anlaşma sağlayan sarı-lacivertlilerin, Terence Kongolo konusunda kulübü Huddersfield'le görüşmelerin tüm hızıyla sürdüğü bildirildi.
TEKLİF YAPILDI!
İngiltere Championship'te geçen sezonun devre arasında Fulham'a kiralanan Kongolo için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi İngilizler'e gönderildi. Kanarya, Ada'dan 26 yaşındaki futbolcu için kesin bir cevap gelmesini bekliyor.
Terence Kongolo, stoper mevkisinin yanı sıra sol bekte de görev yapabiliyor.
OYUNCU İLE ANLAŞMA SAĞLANDI!
Teklif kabul edilirse, oyuncuyla anlaşıldığı ve Hollandalı stoperin detaylı bir sağlık kontrolünden geçirileceği ifade ediliyor. Savunma için gündeme gelen bir diğer oyuncunun da Marcel Tisserand olduğu öne sürüldü. Wolfsburg'la 2022'ye kadar sözleşmesi olan Tisserand için Fenerbahçeli yetkililerin, Alman kulübüyle görüştüğü haberleri basında yer aldı.
Geçen sezon 15 maçta 1 gol ve 1 asistle oynayan Kongolu savunmacı, 1.90 cm boyuyla hava toplarında da oldukça etkili bir isim.
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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