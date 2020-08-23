Pazarlıklar başladı! Terence Kongolo Fenerbahçe'ye doğru

Fenerbahçe'nin santrfor transferinden önce ilk yapmak istediği şey, savunmaya takviye yapmak. Teknik direktör Erol Bulut'un, bu konuda yönetimden hızlı davranılması konusunda talepte bulunduğu öğrenildi. Las Palmas'tan Mauricio Lemos'un transferinde her konuda anlaşma sağlayan sarı-lacivertlilerin, Terence Kongolo konusunda kulübü Huddersfield'le görüşmelerin tüm hızıyla sürdüğü bildirildi.





TEKLİF YAPILDI!

İngiltere Championship'te geçen sezonun devre arasında Fulham'a kiralanan Kongolo için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi İngilizler'e gönderildi. Kanarya, Ada'dan 26 yaşındaki futbolcu için kesin bir cevap gelmesini bekliyor.

Terence Kongolo, stoper mevkisinin yanı sıra sol bekte de görev yapabiliyor.

OYUNCU İLE ANLAŞMA SAĞLANDI!

Teklif kabul edilirse, oyuncuyla anlaşıldığı ve Hollandalı stoperin detaylı bir sağlık kontrolünden geçirileceği ifade ediliyor. Savunma için gündeme gelen bir diğer oyuncunun da Marcel Tisserand olduğu öne sürüldü. Wolfsburg'la 2022'ye kadar sözleşmesi olan Tisserand için Fenerbahçeli yetkililerin, Alman kulübüyle görüştüğü haberleri basında yer aldı.

Geçen sezon 15 maçta 1 gol ve 1 asistle oynayan Kongolu savunmacı, 1.90 cm boyuyla hava toplarında da oldukça etkili bir isim.