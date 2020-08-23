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23 Ağustos 2020, Pazar
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böyle duyurdu! Novak ve ...

Fenerbahçe böyle duyurdu! Novak ve Sinan Gümüş...

, yeni sezonun çalışmalarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde yeni transferler ve 'ın, hız ve laktat testlerinden geçtiği açıklandı.

Gelecek sezonun hazırlıklarına 'de devam eden , yeni transferleri ve 'le ilgili bir açıklama yayınladı. Sarı-lacivertli takımın resmi internet sitesinden yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verildi:

Yeni transferlerimiz Filip Novak ve Sinan Gümüş yağ ölçümü, sıçrama, hız ve laktat testlerinden geçerken; dün akşam saatlerinde kampa katılan futbolcumuz ise özel program dahilinde antrenmanlarına başladı.

Bilindiği gibi Tolga Ciğerci, sarı-lacivertli takımla biten sözleşmesini 1 yıl uzatmıştı.

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  1. 23.08.2020
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