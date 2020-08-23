Fenerbahçe böyle duyurdu! Novak ve Sinan Gümüş...

Gelecek sezonun hazırlıklarına Düzce'de devam eden Fenerbahçe, yeni transferleri Filip Novak ve Sinan Gümüş'le ilgili bir açıklama yayınladı. Sarı-lacivertli takımın resmi internet sitesinden yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verildi:

Yeni transferlerimiz Filip Novak ve Sinan Gümüş yağ ölçümü, sıçrama, hız ve laktat testlerinden geçerken; dün akşam saatlerinde kampa katılan futbolcumuz Tolga Ciğerci ise özel program dahilinde antrenmanlarına başladı.

Bilindiği gibi Tolga Ciğerci, sarı-lacivertli takımla biten sözleşmesini 1 yıl uzatmıştı.