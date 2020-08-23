Fenerbahçe böyle duyurdu! Novak ve Sinan Gümüş...
Fenerbahçe, yeni sezonun çalışmalarını Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde yeni transferler Sinan Gümüş ve Filip Novak'ın, hız ve laktat testlerinden geçtiği açıklandı.
Gelecek sezonun hazırlıklarına Düzce'de devam eden Fenerbahçe, yeni transferleri Filip Novak ve Sinan Gümüş'le ilgili bir açıklama yayınladı. Sarı-lacivertli takımın resmi internet sitesinden yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verildi:
Yeni transferlerimiz Filip Novak ve Sinan Gümüş yağ ölçümü, sıçrama, hız ve laktat testlerinden geçerken; dün akşam saatlerinde kampa katılan futbolcumuz Tolga Ciğerci ise özel program dahilinde antrenmanlarına başladı.
Bilindiği gibi Tolga Ciğerci, sarı-lacivertli takımla biten sözleşmesini 1 yıl uzatmıştı.
Yeni transferlerimiz Filip Novak ve Sinan Gümüş yağ ölçümü, sıçrama, hız ve laktat testlerinden geçerken; dün akşam saatlerinde kampa katılan futbolcumuz Tolga Ciğerci ise özel program dahilinde antrenmanlarına başladı. pic.twitter.com/0FxA1WixuM— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 23, 2020
- 23.08.2020
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