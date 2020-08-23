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Fenerbahçe'ye kötü haber! Teklifi reddedildi
Transfer çalışmalarını aralıksız sürdüren Fenerbahçe, defans bölgesine yoğunlaştı. Sarı-lacivertli ekibin gündemindeki tecrübeli stoperden ise kötü haber geldi.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
23 Ağustos 2020 Pazar 12:02
Yeni sezon öncesi hazırlıklarını Düzce'de sürdüren Fenerbahçe, transfer çalışmalarına da ara vermeden devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertliler, kadrosuna Caner Erkin, Gökhan Gönül, Sosa, Novak ve Thiam gibi isimleri katmıştı.
Stoper transferi için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe'ye, listesindeki yıldız isimden kötü haber geldi.
Estadio Deportivo'da yer alan habere göre Real Betis, sarı-lacivertli takımın Cezayirli stoper Aissa Mandi'ye yaptığı teklifi düşük bulduğu için geri çevirdi.
Haberde aynı şekilde İspanyol ekibinin, Fransız temsilcisi Nice'in de aynı oyuncu için yaptığı teklifi kabul etmediği bildirildi.