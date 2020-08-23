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23 Ağustos 2020, Pazar
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Fenerbahçe'ye kötü haber! Teklifi reddedildi

Transfer çalışmalarını aralıksız sürdüren Fenerbahçe, defans bölgesine yoğunlaştı. Sarı-lacivertli ekibin gündemindeki tecrübeli stoperden ise kötü haber geldi.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

23 Ağustos 2020 Pazar 12:02
Fenerbahçe'ye kötü haber! Teklifi reddedildi

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını Düzce'de sürdüren Fenerbahçe, transfer çalışmalarına da ara vermeden devam ediyor.

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Fenerbahçe'ye kötü haber! Teklifi reddedildi

Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertliler, kadrosuna Caner Erkin, Gökhan Gönül, Sosa, Novak ve Thiam gibi isimleri katmıştı.

Fenerbahçe'ye kötü haber! Teklifi reddedildi

Stoper transferi için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe'ye, listesindeki yıldız isimden kötü haber geldi.

Fenerbahçe'ye kötü haber! Teklifi reddedildi

Estadio Deportivo'da yer alan habere göre Real Betis, sarı-lacivertli takımın Cezayirli stoper Aissa Mandi'ye yaptığı teklifi düşük bulduğu için geri çevirdi.

Fenerbahçe'ye kötü haber! Teklifi reddedildi

Haberde aynı şekilde İspanyol ekibinin, Fransız temsilcisi Nice'in de aynı oyuncu için yaptığı teklifi kabul etmediği bildirildi.

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